La nouvelle éco : RAGT, fournisseur officiel du Centre national de rugby avec ses pelouses aveyronnaises

RAGT Semences, la marque aveyronnaise, développe une large gamme de semences de grandes cultures et de graminées fourragères. À ce titre, dans le cadre du contrat qui lie RAGT Semences et sa filiale Les Gazons de France à la FFR, les sociétés s’engagent à fournir des semences de gazons et des produits de nutrition des plantes pour les terrains du Centre national de rugby. RAGT va aussi fournir des semences et des prestations pour la végétalisation et le fleurissement du centre d’entrainement des équipes de France.

Laurent Guerreiro, président du Groupe RAGT se félicite de ce choix à quelques mois de la Coupe du monde en France. Il revient sur cette collaboration.

Racontez-vous ce partenariat

On a débuté une première étape en signant un partenariat avec le Centre national d'entraînement qui a la chance d'héberger l'équipe de France, de s'entraîner à Marcoussis. Et on sera très fiers dans quelques temps de savoir que cette équipe de France jouera et s'entraînera sur nos gazons. Et c’est de bon augure en préparation de la Coupe du monde de rugby en 2023.

Et l'idée, c'est qu'à terme, Toulouse, Castres, plein d'autres terrains de rugby soient équipés avec vos gazons ?

Les différents stades sont tous connectés et on espère que ça fera des émules dans d'autres régions et d'autres communes. Pour nous permettre d'implanter beaucoup plus de stades. Et évidemment, Toulouse serait un magnifique succès pour nous.

Et le gazon, c'est difficile à produire. Il y a très peu de producteurs, notamment en France ?

Effectivement, le gazon est une espèce compliquée. Elle n'est aujourd'hui pratiquée plus que par quelques entreprises, et notamment des multinationales étrangères, et nous faisons partie des rares entreprises françaises qui continuent encore à sélectionner le gazon.

Et on va parler justement de l'entreprise qui a deux piliers d'abord les semences et puis aussi l'implantation sur le territoire ?

Nous pratiquons effectivement deux grands métiers. Mais je commencerais volontiers par le métier originel, ce métier de relation avec les agriculteurs : "RAGT plateau central" qui a été créé très tôt en 1919 et qui aujourd'hui continue à exercer son activité de collecte de denrées agricoles et de vente de fournitures agricoles aux agriculteurs. On a la grande fierté de travailler avec à peu près 10.000 agriculteurs répartis majoritairement sur les départements du Tarn et de l'Aveyron.

Et donc ensuite RAGT semences est présent dans 48 pays dans le monde ?

RAGT semences a été créé un peu plus tardivement dans notre histoire. En 1954, nous avons débuté la sélection et le métier des semences est, lui, assez simple. Nous développons, nous créons dans nos centres de recherche de nouvelles variétés. Ces variétés sont ensuite produites majoritairement en France et majoritairement dans l'Aveyron et le Tarn, c'est une signature de notre entreprise et un souhait de nos actionnaires. RAGT semences aujourd'hui est implantée physiquement dans 21 pays mais commercialise ses semences dans presque une cinquantaine de pays.

On va terminer par une question d'actualité avec cette guerre en Ukraine, est-ce qu'elle vous touche? Est ce que déjà vous avez des conséquences au sein de RAGT ?

Cette guerre nous touche particulièrement à plusieurs titres. Elle nous touche parce que nous avons des collaborateurs aujourd'hui qui travaillent en Ukraine et qui travaillent d'ailleurs également en Russie. Et nous, nous avons tous les jours une pensée pour nos salariés ukrainiens que nous avons essayé de sécuriser. On les reloge dans une zone, si tant est qu'il en existe encore en Ukraine, un peu plus sécuritaire. Et nous sommes également bien évidemment concernés par la situation agricole. L'Ukraine est un très grand pays agricole et toute tension sur le marché ukrainien a des répercussions partout dans le monde, et notamment sur les pays d'Afrique du Maghreb qui étaient jusqu'alors très consommateurs de ces céréales russo-ukrainiennes.

Et c'est une leçon, ça veut dire qu'il faut continuer à faire de l'agriculture en France ?

Exactement. Produire pour notre propre territoire, parce que nous sommes excédentaires dans notre propre production, mais aussi être en capacité de contribuer auprès de tous les pays qui n'ont pas cette chance de pouvoir avoir une agriculture développée, de pouvoir avoir accès facilement à de la nourriture.