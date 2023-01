Ralentissement du marché de l'immobilier en Isère, pour 2023

Jean-Paul Girard, quel bilan 2022 peut-on faire concernant le marché de l'immobilier en Isère ?

Alors aujourd'hui, on va dire qu'en Isère, c'est un petit peu compliqué d'acheter parce qu'on est dans une région, je le dis souvent, économiquement forte. Il y a cette particularité, à savoir que le Nord-Isère a connu un développement très fort de par la proximité de Lyon. Car les prix y étaient moins chers qu'à Lyon. Et donc les Lyonnais ont acheté massivement sur ce territoire, par exemple à Vienne ou à Bourgoin-Jallieu. Tout ce secteur là s'est fortement développé, plus qu' à Grenoble, d'ailleurs. Dans la Capitale des Alpes, on a observé toutefois une augmentation en terme du nombre de ventes de 4,5%

Et qu'en est-il des prix exactement ?

Aujourd'hui, je crois qu'on a atteint un pic, un sommet. Avec les conditions financières actuelles, l'inflation pour 2023, on va observer une stabilité des prix.

Quel sera, selon vous, l'impact de la rénovation énergétique imposée par l'Etat ?

Aujourd'hui, il faut savoir que sur le marché locatif, les appartements "passoires énergétiques" n'ont plus le droit d'être loués. Ça veut dire que les propriétaires bailleurs vont être obligés de faire des travaux. Or, certains propriétaires n'auront pas les moyens de faire les travaux nécessaires pour remettre aux normes des biens classés G en D ou en C. Ce qui veut dire que certains bailleurs vont vendre leurs biens et on va se retrouver peut-être avec un marché locatif qui risque d'être un peu désagrégé, à cause de cette problématique énergétique. Les appartements en G sont au nombre de 9000 en Isère. Ce que l'on peut dire c'est que dans une dizaine d'années, ces biens auront été rénovés. Mais on ne pourra pas le faire en deux ans, c'est strictement impossible. C'est ce que la FNAIM a expliqué au gouvernement.

Enfin, comment s'annonce 2023 pour le marché de l'immobilier en Isère ?

On s'aperçoit qu'on a entre 45 et 50 % aujourd'hui des prêts qui sont refusés par les banques au primo-accédants. Les taux vont augmenter. On est sur une période inflationniste et on est relativement inquiets car on sait que les volumes de transaction vont être moindres. On a quand même une forte augmentation des coûts de l'énergie qui impacte les budgets des ménages. Donc je crois qu**'il faut être très, très prudent pour 2023**. On ne connaîtra pas cette année une envolée des prix, on ne connaîtra pas, non plus, une envolée des volumes et on risque malheureusement peut-être de manquer de biens à la location.