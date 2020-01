Rallye Monte-Carlo : neuf millions d'euros de retombées économiques pour la ville de Gap

Cette semaine, Gap vit au rythme du Rallye Monte-Carlo. La cité haut-alpine accueille cette mythique course, première étape du championnat du monde des rallyes. La manifestation, qui attire les passionnés de sport automobile comme les curieux, stimule l'activité économique du territoire gapençais : "Les hôtels de la ville se remplissent. Il y a des retombées directes, et puis les retombées indirectes", se réjouit le maire de la commune, Roger Didier.

Au total, le passage du Rallye Monte-Carlo dans les Hautes-Alpes génère près de neuf millions d'euros de retombées économiques. "Le Rallye Monte-Carlo, c'est 200.000 téléspectateurs qui viennent parfois de loin", souligne sur France Bleu Provence Yvan Chaix, directeur de l'Agence de développement des Hautes-Alpes.

"Lors de la dernière édition, 15% des spectateurs étaient des étrangers, et ils sont de plus en plus nombreux. Ce public-là, qui vient dans le département pour voir la course, est susceptible de revenir pour autre chose. L'hiver, par exemple, pour faire du ski." (Yvan Chaix)