Ramadan : "Habitués aux grands repas, on va devoir se priver à cause des prix", racontent des Landais

À cause de la hausse des prix du blé et de la farine, entre autres, ces Musulmans qui font le ramadan vont devoir se priver de grands festins du soir, au moment de la rupture du jeûne, cette année. Du poulet plutôt que de l'agneau, moins de pâtisseries et de partage pour certains.

Le ramadan débute ce samedi partout en France et à Mont-de-Marsan, certains Landais de confession musulmane vont devoir adapter les festins de rupture du jeûne, au coucher du soleil, à la hausse des prix. "On est habitués à de grands repas mais cette année, on va devoir se priver, regrette Assana. La viande, l'huile, la farine... tout est plus cher !"

Le patron de la boucherie Marrakech, Saïd Reddahi confirme que "l'augmentation du prix de l'huile est incroyable ! Elle est à 2,50 € alors que normalement elle coûte 1, 50 €, 1,60 €." Même chose pour la farine ou la semoule, avec lesquelles on cuisine les pâtisseries : "la farine coûte près de 8 € contre 5,50 € d'habitude, regrette Saïd Reddahi. _Personne n'en achète parce que c'est trop cher_."

Moins de viande, de jus ou de pâtisseries

À la boucherie Marrakech de Mont-de-Marsan, les clients essaient d'adapter les menus des soirs de ramadan aux prix en hausse. © Radio France - Manon Claverie

Mohammed, venu faire ses courses pour le ramadan, va essayer d'avoir, cette année encore, "une table aussi garnie de tajine, pâtisseries, crêpes... qu'habituellement. Mais ce sera plus compliqué", estime-t-il, avant d'expliquer que "le ramadan est le mois où l'on dépense le plus dans l'année en alimentaire".

Assana constate partout, que ce soit dans les petites épiceries comme celle-là, dans les grandes surfaces ou dans les magasins discount, que "le charriot est moins rempli mais la facture augmente". Elle adapte donc ses achats : _"_Je vais manger beaucoup plus de poulet et moins de bœuf ou d'agneau. On diminue également les boissons comme le coca ou les jus. Le soir, après une journée sans boire ni manger, on a souvent soif. Cette année on va faire attention".

D'habitude on cuisine un peu plus pour apporter des plats à ceux qui en ont besoin. Cette année, au lieu de le faire chaque soir, on le fera un soir sur deux, ou trois...

Nadia

Nadia essaie de se faire une raison : "C'est la vie qui veut ça, on n'a pas le choix", mais elle regrette quand même de voir que "même les fruits, pour faire le plein des vitamines qui nous manquent la journée, sont chers." Les deux Landaises regrettent également de ne pas pouvoir partager autant que d'habitude, comme le veut la tradition. "On perd l'éthique du ramadan", explique Assana. "D'habitude on cuisine un peu plus pour apporter des plats à ceux qui en ont besoin. Cette année, au lieu de le faire chaque soir, on le fera un soir sur deux, ou trois...On n'a pas le choix !"