Randonnée : l'auberge de l'Hospice de France est fermée, une vente en terrasse pourrait ouvrir prochainement

C'est un coup dur pour les amateurs de randonnée pédestre, l'auberge de l'Hospice de France est fermé. Cette bâtisse située en bout de route à 1385 mètres d'altitude au-dessus de Bagnères-de-Luchon est le point de départ de nombreuses randonnées mais malheureusement l'auberge garde les volets clos. A l'ouverture de la saison estivale 2023, elle est restée fermée.

Malfaçons sur les fondations

Pas un seul parasol d'installé, impossible de boire un verre impossible de dormir sur place et pas un mot d'explication

ni sur la porte ni sur le Facebook du site . L'auberge de l'Hospice de France, 70 couverts, 7 chambres, 30 lits en dortoir

se trouve pourtant au départ d'une des randonnées les plus fréquentées de Haute-Garonne, celle qui mène notamment au port de Venasque avec une vue imprenable sur le pic d'Aneto, 3404 mètres plus haut sommet de la chaîne des Pyrénées.

L'explication de cette fermeture est très simple : des malfaçons sont apparues sur le bâtiment rénové en 2009,

c'est structurel, les fondations sont touchées explique le maire. La situation désole Eric Azémar : " il n'y a pas que les promeneurs qui sont perdants, la mairie est perdante, l'image globale e la Ville est perdante, tout est perdant."

Des expertises sont en cours. Le maire a bon espoir de faire jouer la garantie décennale, en attendant il demande à la préfecture l'autorisation d'organiser une vente de restauration et de boissons en terrasse, Eric Azémar espère que ce sera possible dans les prochains jours de ce mois de juillet 2023.

Le gérant quant à lui garde son téléphone portable allumé. A ses clients qui dit t'il l'appellent quotidiennement, il répond qu'il est impossible de réserver et qu'il n'est pas ouvert. La délégation de service public qui le lie à la mairie court jusqu'à l'été 2024.