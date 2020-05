"Remork' à Pizza". Ranket n'eus Ténénan gedal an digenfinañ evit kregiñ gant e vicher nevez.

Dleout a rae loc'hañ kerkent hag e penn kentañ miz Ebrel, pa e raktress e go da vat abaoe 6 miz 'zo . Distroet deus ar Zeland Nevez , oa en em varekaet war ar vicher o labourat 'barzh un ti Pizza all , en Orian. Ha roullet e yaouankiz oc'h ober traoù , ha micherioù all etre daou. Ha deut en dro ar zoñj-se en e benn.Fardañ ha gwerzhañ pizaioù gant ur spered war un dro bio ha lec'hel ar wech-se. N'eo ket souezhus pa ouezer ez eo e vreur saver moc'h bio e Plabenneg. Hag aet Tenenan e darempred ivez gant ul legumacher bio, hag un den all a 'hounez kabelloù tousog er memes doare. Hervezañ ne vezo ket kalz keroc'h e bizzaioù gant ma vo darn hep kig na fourmaj. Ha piv ' oar ? Marteze vezo kizidikaet muioc'h a dud ouzh ar prenañ lec'hel goude pennad kraouiañ ar c'horonavirus. P'o do tapet skiant darn vrasañ an dud eo ret prenañ an tostañ , ar gwellañ .

Pennad kaoz gant Ténénan Bleunven. Copier

Tapet oa bet dale gantañ evit pezh a zell ar paperachoù aotreañ fardañ ha gwerzhañ pizzaioù war ar marc'hadjoù ha mankout a rae pezhioù dezhañ evit kempenn e garrigell. Unan a-ratozh evit-se. Lakaaet warni ur fourn pizza mat prenet e Bro Italia. Ha ma ra glav savet vezo un deltenn stumm "barnum" tro dro d'ar stal bourmen. Ha dao dezhi dizale dre marc''hadjoù Brest ha Goueled Bro Leon. Kinnig a ra ivez Tenenan mont da fardañ pizzaioù evit ar gouelioù.