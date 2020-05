Situé en zone rouge, le département des Vosges engage très progressivement le dé-confinement. Le préfet Pierre Ory fait un point de la situation et appelle chacun à la responsabilité dans la reprise des activités.

Déconfinement : dans les Vosges, les serviettes sur les plages des lacs et plans d'eau restent interdites

Il y a d'abord la situation sanitaire. Le département a été durement touché par l'épidémie. Au 6 mai dernier, les Vosges comptabilisaient 411 décès liés au Covid-19, dont 166 en Ehpad ou la situation serait en voie de stabilisation. Selon la préfecture, plusieurs dizaines de décès à domicile et en lien avec le coronavirus pourraient être recensés ultérieurement. Le niveau de dépistage très faible jusqu'à présent est en progression sensible avec 850 tests réalisés chaque jour. Depuis le début de l'épidémie 3,5 millions de masques de tous types ont été distribués dans le département.

Rentrée étagée dans les écoles élémentaires

Du 12 au 25 mai prochain, les élèves seront accueillis en classe de 15 au maximum, avec une priorité donnée aux CP et aux CM2. Dans les Vosges, 86% des communes rouvriront leurs écoles sur cette période. Une rentrée sur mesure établissement par établissement. L'accueil prioritaire pour les enfants des personnels soignants est maintenu. Les activités périscolaires sont laissées à l'appréciation des maires, selon les moyens humains et matériels des communes.

Une activité industrielle et commerciale à l'arrêt

Les chiffres parlent d'eux-même. Début mai, 51 000 salariés étaient en chômage partiel dans les Vosges. Ce qui représente 62% des emplois dans le secteur privé. Plus de 8000 demandes d'aide éligibles au fond de solidarité sont parvenues à la préfecture et aux chambres consulaires.

Pas de serviettes sur les plages des lacs et plans d'eau

Le secteur touristique attend toujours des directives claires du gouvernement pour préparer la reprise de l'activité. En attendant les plages des lacs et plans d'eau du département restent interdites. Pas de serviette sur le sable ni de baignade. Des discussions vont s'engager entre les maires concernés et la préfecture pour une réouverture qui sera là encore progressive et très encadrée.