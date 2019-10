CARTE - Ras-le-bol de l'agribashing : des barrages filtrants annoncés dans le Loiret, ce mardi

Loiret, France

Le syndicat FRSEA du Centre Val-de-Loire, ainsi que les Jeunes Agriculteurs du Loiret, appellent leurs membres à "perturber la circulation sur cinq ponts de la Loire", mardi 8 octobre. Entre 11h et 14h, "des barrages filtrants seront mis en place sur les ponts de Meung-sur-Loire, Orléans (pont de l'Europe), Jargeau, Sully-sur-Loire et Gien (vieux pont)".

Le syndicat JA du Loiret explique vouloir dire "non à la stigmatisation permanente des pratiques agricoles, non aux normes franco-françaises, non aux importations déloyales", et pose la question : "la France souhaite-t-elle encore avoir des paysans sur son territoire ?"

Dans le Loir-et-Cher aussi

Cette mobilisation nationale est relayée par le syndicat FRSEA du Centre Val-de-Loire. Quatre ponts seront ainsi bloqués ou filtrés, ce mardi, dans le Loir-et-Cher, à Blois (deux ponts), à Chaumont/Loire et à Muides-sur-Loire.

La FDSEA du Loiret ne relaie pas, en revanche, cet appel à la mobilisation. A la FDSEA 45, on affirme en effet "ne pas vouloir perturber de nouveau la circulation et embêter la population quelques jours après l'action du 26 septembre dernier. Après, si nos membres veulent y participer, ils sont libres, évidemment !"