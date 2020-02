"Ras-le-bol, il faut sortir de la morosité" : le cri d'alarme des commerçants parisiens

Depuis les attentats de 2015, les professionnels du tourisme souffrent en Ile-de-France. "On accumule les difficultés et le coronavirus en est une de plus" dénonce ce matin sur France Bleu Paris le patron du Medef Paris, Jean-Louis Schilansky.

"Vraiment, on en a ras-le-bol". Jean-Louis Schilansky, le patron du Medef Paris ne mâche pas ses mots. Invité de France Bleu Paris ce mardi matin, il dénonce "l'accumulation de problèmes. _Depuis les attentats de 2015 ça n'arrête pas dans la capitale_. Nous avons enchaîné les difficultés qui pèsent sur l'économie parisienne".

Jean-Louis Schilanky cite la grève des transports : "au global, les chefs d'entreprises ont dépensé en moyenne 233 euros par salarié pour permettre à leurs employés de venir travailler dans des conditions concrètes. C'est un poids". Le président du Medef Paris fait aussi le bilan des soldes : "elles ne sont pas un succès, l'état d'esprit des clients n'est pas favorable aux dépenses".

Et puis dernière difficulté en date, le coronavirus : "le tourisme chinois, c'est un des gros moteurs du tourisme parisien et il est en berne depuis le développement de l'épidémie. On commence à en ressentir les effets économiques, non seulement sur les hôtels, mais aussi sur le commerce de luxe".