"Ras le COVID, partez à la montagne". Formule choc et recrutement inédit aux Hôpitaux du Mont-Blanc

Pour attirer infirmières, médecins, aide-soignants et techniciens, les Hôpitaux du Mont-Blanc innovent. Avec des affiches, une formule choc et un job dating en visio-conférence mercredi prochain, ils espèrent recruter dans la centaine de métiers présents sur les sites de Sallanches et Chamonix.

"Ras le COVID, partez à la montagne" C'est avec ce slogan que les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc en Haute-Savoie mène une campagne de recrutement inédite avec mercredi prochain pour les postulants un Job Dating en visioconférence.

10 minutes pour convaincre et changer de vie

Chaque postulant disposera de 10 minutes pour convaincre et être séduit par les atouts des hôpitaux de montagne de Chamonix et de _Sallanches_explique le directeur de l'établissement, Jean-Rémi Richard.

"On voit avec la crise sanitaire qu'il y a de plus en plus de candidats qui veulent sortir des grandes agglomérations, privilégier leur qualité de vie. C'est pour cela que nous mettons en avant notre environnement et nos spécificités médicales avec la traumatologie du ski pour ce qui concerne la chirurgie notamment.

Comme tous les hôpitaux, ceux du Mont-Blanc, même hors temps de coronavirus connaissent un important turn-over de personnel médical et non médical sur la centaine de métiers qu'ils couvrent et les 1135 collaborateurs qu'ils comptent, d'autant plus avec la concurrence de la Suisse et ses rémunérations plus attractives.

"Je ne pense pas que la crise du Coronavirus a rendu les besoins en personnel plus aigus, car un hôpital comme le nôtre doit recruter tout le temps, et à fortiori parce qu'il a une activité saisonnière liée au tourisme et qu'il faut gérer hautes et basses saisons" Jean-Rémi Richard, directeur des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc.

Les candidatures sont à envoyer à : jobdating@ch-sallanches-chamonix.fr