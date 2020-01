Rassemblement aux flambeaux à Dijon pour les opposants à la réforme des retraites

Dijon, France

Avant une nouvelle journée de manifestation ce vendredi 24 janvier, les opposants au projet de réforme des retraites défilent ce soir à Dijon. Une retraite aux flambeaux qui réunit un peu plus de 200 personnes selon des syndicats présents sur place. Le cortège est parti de la place Darcy vers 18h30, en direction de la rue de la Liberté. "Cela fait partie des nombreuses actions symboliques pour dire non à ce projet" explique Christine Bernery, co-secrétaire du SNUIPP-FSU 21 et membre de l'intersyndicale, "on ira jusqu'au bout contre ce projet qui risque de mettre la retraite en lambeaux!"