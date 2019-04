Rassemblement CGT et CFDT contre la vente du Géant Casino d'Anglet

Anglet, France

Pour les militants de la CFDT et de la CGT c'est un baroud d'honneur qui a été mené vendredi matin devant le Géant Casino d'Anglet. Une centaine de militants des deux syndicats se sont rassemblés pour soutenir les 170 salariés du magasin angloy.

On est très déçus par l'attitude de Casino ! — Valérie Etcheverry, déléguée syndicale CGT

Le rassemblement vendredi matin devant le Géant Casino - Jacques Pons

Tout comme 11 autres magasins en France, l'hypermarché Casino d'Anglet sera vendu le premier juin prochain à un indépendant sous franchise Leclerc. Tout un symbole, puisqu'en février 1967 le supermarché l'Epargne (devenu Géant Casino) fut le premier hypermarché construit sur la côte Basque.

L'annonce de la vente, Carole s'en souvient comme si c’était hier. Carole Dathaud est déléguée du personnel CFDT, élue du comité d'entreprise et élue en comité central d'entreprise. Elle se souvient très bien du 17 janvier 2019.

Le groupe a une dette colossale de 3 milliards d'euros — Carole Daphaud, CFDT

Le rassemblement intersyndical devant le Géant Casino © Radio France - Jacques Pons

Nous, on est vendus — Valérie Etcheverry, déléguée CGT du Géant Casino

Les 170 salariés de l'hypermarché Casino sont tous repris. Les avantages Casino seront maintenus durant quinze mois. Ensuite, c'est la convention collective, plus légère, qui s'appliquera.

Valérie Etcheverry (t-shirt blanc) au milieu des manifestants © Radio France - Jacques Pons

Pour Valérie Etcheverry, "on va perdre comme avantages liés au groupe (Casino) par exemple, un mois de salaire quand on part à la retraite. Avec le CCE on avait "Casino évasion" qui pouvait nous faire partir en vacances à des tarifs préférentiels. On avait aussi une carte salarié gratuite qui nous permettait d'obtenir des réductions de 5 à 7,5% dans le magasin. On avait aussi un jour d'ancienneté supplémentaire au bout de 30 ans. Ca aussi, on le perd"

En attendant le transfert les 170 salariés d'Anglet ne savent toujours pas comment s'opérera ce passage délicat. Témoignage édifiant de Carole Daphaud : "c'est ça le drame, même le directeur (du magasin) n'est pas tenu au courant !" "on sait qu'on va rendre les clés le premier juin mais on sait pas quand on va vider le magasin" "pour le moment on cache la misère, les commandes ont été coupées"

Carole Daphaud, élue angloye CFDT au CCE Casino © Radio France - Jacques Pons

Devant le Géant Casino d'Anglet © Radio France - Jacques Pons

Déjà onze magasins Casino sont vendus cette année. Une dizaine d'autres pourraient suivre redoutent les syndicats. D’où la présence ce vendredi de plusieurs délégations syndicales d'autres hypermarchés venus de Marseille, Lyon, Limoges, La Rochelle etc.