Rassemblement de douaniers devant la sous-préfecture de Bayonne pour dénoncer des suppressions de postes

700 emplois supprimés au plan national et des coups dans les petites unités. Voilà ce que redoutent les douaniers. Une intersyndicale appelait donc les fonctionnaires des douanes à des rassemblements un peu partout en France ce mardi 1er mars 2022. Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, ils étaient une trentaine des 9 h du matin devant les grilles de la sous-préfecture de Bayonne pour dure leur ras-le-bol. Les syndicats dénoncent le transfert de certaines missions fiscales vers la Direction Générale des Finances Publiques, et des suppressions d'emplois dans les unités de contrôle ce qui entraîne "une incapacité à lutter correctement contre les trafics" qui se développent aux frontières souligne les syndicats dans un communiqué.

Les petites unités menacées selon les syndicats

Si la brigade d'Hendaye, qui traite une très grande partie des saisies de drogues, ne semble pas menacée par des réductions d'effectifs, il en va différemment pour d'autres brigades. Si du côté de la direction, on parle de redéploiements, les syndicalistes redoutent des coupes chez les motards de Pau et dans les unités d'Oloron-Sainte-Marie en Béarn et Cambo-les-Bains au Pays Basque. Lors de cette journée de mobilisation, les syndicats ont fait front commun. La CFDT, la CGT, FO, SOLIDAIRE, l'UNSA et la CFE CGC, étaient mobilisés dans les différents rassemblements.

Le rassemblement s'est déroulé dans le calme © Radio France - Paul Nicolaï

Manuela Graciet CDFT: "Plus assez de douaniers pour faire notre travail correctement" Copier

Le blues des douaniers au Pays Basque © Radio France - Paul Nicolaï

Manuela Graciet-CFDT: "On assiste à une suppression de postes à nos frontières" Copier

Une délégation de douaniers reçue par le sous-préfet de Bayonne © Radio France - Paul Nicolaï