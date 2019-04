Rassemblement des policiers à Nancy : "Quand un policier se suicide, c'est la République qui saigne"

Une centaine de personnes se sont rassemblées ce vendredi en fin de matinée devant l'Hôtel de police de Nancy. Ils expriment leur ras-le-bol et leur souffrance après le suicide de deux de leurs collègues.

Nancy, France

Une minute de silence, puis des applaudissements. Et surtout un sentiment de colère. Une centaine de policiers se sont rassemblés ce vendredi devant l'Hôtel de police de Nancy. Comme devant de nombreux commissariats de France et à l'appel de plusieurs syndicats, ils ont manifesté leur ras-le-bol après le suicide jeudi 18 avril de deux de leurs collègues, à Paris et Montpellier.

Depuis le début de l'année, 28 policiers ont mis fin à leurs jours. A Metz, un policier du centre de rétention administrative s'est suicidé avec son arme de service dans la nuit de lundi à mardi. "Nous sommes à 28 suicides aujourd'hui, nous étions à 35 l'année dernière, c'est-à-dire que dans quelques semaines malheureusement, on aura atteint ce chiffre déjà phénoménal", se désole Emmanuel Peltier, secrétaire départemental du syndicat Alliance en Meurthe-et-Moselle.

Il y a beaucoup de colère contre l'administration qui ne nous entend pas. Alors que les difficultés, on sait d'où elles viennent. Elles sont générées par les heures supplémentaires. Le fonctionnaire doit être maintenant toujours disponible" - Emmanuel Peltier, Alliance Police Nationale

"Aujourd'hui, le policier marche dans la rue avec le couteau sous la gorge", renchérit Abdel Nahass, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO. "C'est une pression énorme et insupportable. L'humain ne se gère pas comme une société du CAC 40. Nous sommes là pour faire respecter la République, nous ne sommes pas derrière les politiques, nous sommes derrière la France. Quand un policier se suicide, c'est la République qui saigne."