Rassemblement devant le site de Latécoère, la CGT veut maintenir la pression

Si Airbus se porte bien en ce moment avec une commande historique, 250 avions pour Air India , l'ambiance n'est pas la même chez Latécoère. La production du site toulousain de Montredon va être délocalisée, d'ici 2024, en République tchèque et au Mexique.

ⓘ Publicité

La direction promet de proposer de nouveaux postes à tous les salariés (145 personnes sont concernées : 109 pour Montredon et 36 à Labège), mais les syndicats n'y croient pas. Une manifestation a été organisée ce mercredi 15 février, devant le site à la Roseraie, à Toulouse. Florent Coste, secrétaire CGT Latécoère a répondu aux questions de France Bleu Occitanie.

À lire aussi Difficultés chez Latécoère : fermeture du site de Labège et délocalisation des activités de Toulouse-Montredon

Depuis l'annonce de la direction il y a une dizaine de jours, vous êtes toujours aussi en colère ?

Nous n'avons eu aucune raison de changer de sentiment. On est effectivement très en colère, mais il faut savoir s'en servir donc on est dans une phase de mobilisation.

Qu'ont donné les réunions avec la direction ?

On a eu plusieurs réunions avec la direction. On a eu deux réunions du CSE au cours desquelles la direction nous a présenté de manière très succincte son projet. Il y a encore beaucoup de questions en suspens.

Lesquelles ? Sur les reclassements, par exemple ?

Les reclassements, ça fait partie d'une négociation qui est en cours. On a eu une seconde réunion ce mercredi, c'est la raison pour laquelle on a organisé ce rassemblement. C'est aussi une manière de mettre la pression sur cette négociation. Ce qui nous intéresse, c'est le volet industriel. Or, de ce point de vue là, pour l'instant, on reste sur notre faim, notamment pour ce qui est du calendrier. On ne sait pas, par exemple, quelles activités, quelles machines vont partir, ni où et quand.

Vous avez le soutien de plusieurs politiques, notamment la présidente de la Région Occitanie. Carole Delga qui a réagi sur notre antenne en début de semaine. Vous la rencontrez ce mercredi, qu'est-ce que vous allez lui dire ?

On va mettre plusieurs problèmes sur la table. Notre message, c'est "non" à la délocalisation. On va aussi porter la question de l'actionnaire parce qu'il nous semble que tant que le loup est dans la bergerie, les brebis seront en danger. Et il y a aussi la question du donneur d'ordre : si on veut une filière en France ou en Europe, il faut que le donneur d'ordre paie un prix français et européen.

La méga-commande à Airbus peut vous être utile ?

On l'utilise. La santé insolente d'Airbus n'est pas nouvelle, elle n'a jamais varié. C'est en soi une information de constater l'excellente santé du donneur d'ordre et la très piètre santé, au contraire, de certains de ses sous-traitants. Parce que la situation difficile de Latécoère n'est pas isolée.