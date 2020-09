Rassemblement en Dordogne : La foire à la Latière aura bien lieu

Malgré le contexte sanitaire, le préfet a autorisé la tenue de l'édition d'automne de la Foire à la Latière ce samedi. On n'y attend pas plus de cinq cents personnes .

Elle n'a pas eu lieu au printemps pour cause de confinement, mais l'édition automnale de la Foire à La Latière aura bien lieu ce samedi 12 septembre au cœur de la forêt de la Double. Le préfet de Dordogne a validé sa tenue à condition que le protocole sanitaire soit respecté.

Le masque y sera obligatoire ( il faudra amener le vôtre, vous n'en trouverez pas sur place). Il y aura une entrée et une sortie, avec un seul sens de circulation. Les bouteilles de gel hydroalcoolique seront obligatoires sur les stands d'alimentation (producteurs ou restaurants). Mais il n'y a pas de jauge maximale . La foire est en plein air et l'édition de l'automne est bien moins courue que celle du printemps. Chaque année , la foire du 30 avril et premier mai attire entre douze et quinze mille personnes par jour, mais l'édition de septembre se limite à trois ou quatre cents personnes sur la seule journée de samedi.

Peu d'animaux sur place

Cette année en plus, toujours pour des raisons de contraintes sanitaires, il n'y aura pas de foire primée aux bovins, les seuls animaux attendus seront les moutons participant à une démonstration de tonte et les chiens en lice pour un concours de chiens de troupeaux qui lui s'étale sur deux jours. Les camelots habituels qui vous vendaient par exemple des chaussettes jamais trouées ne seront pas là non plus. En revanche, cette foire veut faire la part belle aux producteurs locaux. Il y aura aussi deux restaurants.

Etienne Godart, producteur de volailles à La Roche Chalais présent lors de la foire de printemps en 2019 © Radio France - Valérie Déjean

Le vide-grenier traditionnel est très attendu. Une trentaine d'exposants se sont déjà inscrits sur des surfaces importantes. Ils ont peut être beaucoup de stocks. Il y a eu moins de vide-greniers cet été. Les collectionneurs de vieux tracteurs seront là eux aussi. Et l'entrée est gratuite .