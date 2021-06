Rassemblement pour défendre les fonderies du Poitou alors que la période d'observation est prolongée

"On est des fondeurs, pas des chômeurs". Le slogan s'affiche partout à Ingrandes (Vienne), ce mardi, alors qu'un rassemblement est organisé pour défendre les fonderies du Poitou. Plus de 200 personnes ont fait le déplacement, certains délégués syndicaux sont même venus depuis Châteauroux. Une mobilisation quelques heures seulement après l'annonce par le tribunal de commerce de la prolongation de la période d'observation jusqu'à octobre pour la fonderie Alu, placée en redressement judiciaire, tout comme la fonderie Fonte. Au total, les deux sites qui se trouvent côte à côte à Ingrandes, emploient près de 560 salariés.

Fonte en péril, Alu en sursis

Les deux fonderies du Poitou sont en difficulté, mais pas exactement pour les mêmes raisons. Toutes les deux ont pour unique client Renault, qui vient d'annoncer vendredi dernier un désengagement à différentes échelles sur les deux sites. La fonderie Fonte est la plus menacée, car elle n'aurait plus d'activité potentiellement dès la fin du mois de juillet. Les équipement en fonte sont en effet très lourds, et plus adaptés aux véhicules actuels, mais les 280 salariés du site estiment qu'il y aurait pu y avoir une reconversion de l'activité sur d'autres types de production; les plaques d'égout par exemple. Alain Delavaux, secrétaire du comité social et économique chez Fonte, estime que l'État aurait dû les soutenir pour pousser aller vers ces évolutions. Il estime aujourd'hui avoir été "abandonné" par le gouvernement. Les repreneurs potentiels pour l'activité fonte ont jusqu'à mardi prochain, le 15 juin, pour déposer leur dossier.

Chez la fonderie Alu, la situation est un peu différente. Le matériau pose moins de difficultés, mais Renault aurait tout de même annoncé un désengagement progressif à l'horizon 2023 selon les syndicats. Le constructeur automobile demande désormais la production d'un seul type de pièce sur le site, des culasses. Les représentants des salariés craignent qu'une fois les stocks constitués, Renault freine voire stoppe cette activité.

Des actions à venir

Pour tenter de mettre la pression à Renault, les salariés de la fonderie Alu refusent de répondre aux exigences du constructeur automobile concernant les culasses, unique pièce qui intéresse désormais l'unique client de la fonderie. Les salariés des fonderies envisagent aussi de bloquer les sites du constructeurs automobiles, aux cotés éventuellement des fondeur bretons et jurassiens, eux aussi mobilisés contre Renault pour la sauvegarde de leur emploi.