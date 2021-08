Rassemblements anti pass sanitaire : une mobilisation en baisse en Bretagne

C'est le septième samedi de mobilisation d'affilée contre l'instauration du pass sanitaire. En Bretagne, une quinzaine de manifestations ont eu lieu, rassemblant au total 8.800 personnes. Le plus gros rassemblement a eu lieu à Rennes où 2.000 personnes ont défilé.

2.600 manifestants dans le Finistère

A Quimper, un peu moins de 1.000 manifestants ont été comptabilisés par les forces de l'ordre. Ils étaient 1.300 la semaine passée. A Brest, ils étaient 1.200 au plus fort de l'après-midi. D'autres rassemblements ont eu lieu à Morlaix, Moëlan-sur-Mer et Châteaulin, rassemblant au total 450 personnes.

Dans le Morbihan, ils étaient environ 900 manifestants à Lorient, et 1.900 à Vannes, contre 2.500 samedi dernier. Aucun rassemblement n'a eu lieu à Pontivy, contrairement aux semaines précédentes.

Dans les Côtes d'Armor, c'est à Saint-Brieuc que le cortège était le plus fourni, avec 650 manifestants. Ils étaient 350 à Guingamp, 300 à Lannion et une cinquantaine à Lamballe. La semaine dernière, 400 personnes avaient défilé à Lannion et 750 à Saint-Brieuc.