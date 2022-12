RATP : des tensions éclatent entre policiers et manifestants

Des échauffourées avec la police ont éclaté ce vendredi matin devant le siège de la RATP à Paris, alors que des manifestants grévistes étaient rassemblés devant le bâtiment pendant que le nouveau PDG Jean Castex recevait les syndicats. Sur plusieurs images transmises par des syndicats à l'AFP, des manifestants tentent de forcer un cordon de policiers aux abords de la Gare de Lyon, sur le trottoir en face du siège de la RATP. Les forces de l'ordre répliquent ensuite avec plusieurs coups de matraque et font usage de gaz lacrymogène. Une centaine de manifestants étaient présents, selon un journaliste de l'AFP présent sur place.

Dans un communiqué, le syndicat FO a condamné via "avec fermeté les violences policières qui ont été lancées contre nos collègues". "M. Castex doit vite comprendre que les méthodes Macron n'ont pas leur place dans notre entreprise", écrit le deuxième syndicat de la Régie, numéro un chez les conducteurs de métro.

"Changement d'ambiance" regrettent les syndicats

La CGT RATP, de son côté, dénonce "le changement d'ambiance" et regrette que le nouveau patron de la régie "délègue le dialogue social à la police". D'après le syndicat, une militante et déléguée a été blessée à la tête par un coup de matraque et emmenée aux urgences par les pompiers.

L'Unsa-RATP a elle refusé d'aller rencontrer Jean Castex comme c'était initialement prévu. "Alors que notre nouveau PDG se targuait dans les médias cette semaine de s'apprêter à rétablir un climat social serein... drôle de démarrage", s'étonne le syndicat dans son communiqué.

Jean Castex avait en effet assuré, peu avant son entrée en fonction, vouloir renouer le dialogue dans une entreprise secouée par des mouvements de protestation, en particulier sur son réseau de bus. Jean Castex devait recevoir ce vendredi, lors de réunions bilatérales, "l'ensemble des organisations syndicales représentatives", c'est-à-dire la CGT, FO, l'Unsa et la CFE-CGC, d'après la RATP. "Comme l'a annoncé Jean Castex dès sa prise de fonction, le dialogue social est une de ses priorités", a insisté la direction auprès de France Bleu Paris.

Des tensions qui ont fait réagir la mairie de Paris. "Un coup de matraque pour les salariés de la RATP qui veulent vivre correctement de leur travail ? Vraiment ? C'est honteux", a tweeté David Belliard, adjoint écologiste en charge des Transports. "Ce qu'il faut, ce sont de vraies mesures sociales et un soutien au service public des transports", réclame l'élu.