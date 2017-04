Raz-les-charges! Agriculteurs et entreprises de Bretagne interpellent les candidats à la présidentielle

Des représentants du monde agricole et agroalimentaire ont manifesté ce mardi midi à Rennes. Ils ont alerté les candidats à la présidentielle sur les conséquences du poids des normes, des charges sociales et fiscales sur leurs entreprises

"Raz-les-charges!". Le slogan était affiché partout sur les tracteurs, les remorques et les casquettes des manifestants. Le collectif Agri Agro Bretagne, déjà à l'origine de la fronde contre l'écotaxe, a dénoncé les conséquences "aberrantes" du poids des normes, des charges sociales et fiscales. "Nous, on constate qu'il y a, aujourd'hui, moins d'agriculteurs, moins de production et il y aura , par ricochet, moins d'emplois à la coopérative et ailleurs.", explique Patrick Fairier, le président de la coopérative Le Gouessant. La manifestation ne se voulait pas contre l'Europe. "Nous sommes attachés à l'Europe. Il faut être ouvert au monde mais nous ne sommes pas tous sur un même pied d'égalité entre pays européens.", a souligné François Pot, le président du marché au porc breton.

les manifestants dénonçaient le poids des normes et des charges sociales et fiscales © Radio France - Brigitte Hug

La corne de brume, c'est pour dire: attention, le rocher n'est pas loin!

François Palut aux candidats à la présidentielle: "De grâce, reparlez de compétitivité, d'agriculture, d'agroalimentaire!"

Les manifestants ont actionné la corne de brume devant la direction régionale des finances publiques. Pour François Palut, le président de l'association pour le maintien de l'élevage en Bretagne: "C'est un signal d'urgence. C'est pour dire: attention, le rocher n'est pas loin!". Puis les manifestants ont enfilé des masques à l'effigie des onze candidats à la présidentielle. Une manière de les interpeller à moins de deux semaines du premier tour car, selon Thierry Merret, le vice-président de la FRSEA, "Les candidats ont trop peu parlé d'agriculture, d'agroalimentaire et d'avenir de nos territoires". Et d'ajouter: "La France a l'art de sur-transposer des normes européennes. Tout le monde, à droite comme à gauche, le reconnait, sachant que certains candidats, on ne sait plus s'ils sont à droite ou à gauche mais ils le reconnaissent aussi!".