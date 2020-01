RCommerce.fr : un site internet dédié aux circuits courts dans le Val de l'Eyre

Le site RCommerce.fr a été lancé début décembre. Cette plate-forme numérique a pour objectif de favoriser le développement économique du Val de l'Eyre. 120 entreprises y sont désormais référencées. Cela va de la restauration à la mécanique en passant par l'architecture et le service à la personne.

"RCommerce.fr est le site pour consommer localement, trouver un artisan de qualité, un resto sur le pouce, acheter sa future maison, dénicher les nouveaux talents et toujours être informé des « bons plans conso » et des nouveautés des commerçants" explique la plate-forme.

Ils m'ont aidé à créer ma page internet, un Google My business et un Facebook. Maintenant j'ai les trois et ça marche plutôt pas mal pour un début d'activité