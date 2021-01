Réacteurs nucléaires nouvelle génération : Tricastin ou Bugey ?

EDF doit proposer à l'Etat trois sites d'implantation des nouveaux réacteurs nucléaires. Deux sont déjà connus, Gravelines (59) et Penly (76). Au printemps, EDF devra proposer un troisième site : Bugey (01) ou Tricastin (26).

La loi de transition écologique prévoit la suppression de 12 réacteurs en France sur les 56 que compte le pays. Et même si la loi prévoit également une baisse de la proportion d'électricité issue du nucléaire, il va falloir en partie remplacer ces réacteurs classiques.

Six réacteurs nouvelle génération sur trois sites

Les six réacteurs de type Evolutionary Power Reactor (EPR 2) seront implantés par deux sur trois sites. C'est EDF qui est chargé de proposer ces trois sites à l'Etat. L'électricien a donc déjà retenu les sites de Gravelines dans le Nord et de Penly en Seine-Maritime. Il doit maintenant choisir le troisième site entre deux secteurs situés tous les deux en région Auvergne-Rhône-Alpes : Bugey dans l'Ain et Tricastin dans la Drôme.

L'EPR 2 est un réacteur de nouvelle génération qui utilise moins de combustibles et produit moins de déchets pour la même quantité d'électricité. Le coût de construction de ces six réacteurs est estimé par EDF à 46 milliards d'euros.

Des élus de la Drôme réclament l'EPR 2

La présidente du conseil départemental de la Drôme ou encore le maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux font partie des élus qui militent pour l'obtention de la paire d'EPR 2 à Tricastin. L'enjeu est de taille puisque la centrale nucléaire de Tricastin emploie actuellement 2000 personnes. Il faut y ajouter 1000 personnes qui y travaillent de façon ponctuelle et 1000 emplois induits. 4000 emplois au total. C'est considérable dans un bassin de vie où le taux de chômage est important. Or la suppression de 12 réacteurs pourraient impacter le site EDF de Tricastin avec à terme la fermeture de deux réacteurs sur quatre.

Des ingénieurs d'EDF sont sur place actuellement pour étudier en profondeur la faisabilité du projet sur le site de Tricastin. EDF rendra au printemps prochain sa décision et indiquera à l'Etat si cette paire d'EPR 2 doit être implantée à Tricastin ou à Bugey.