Le chantier de réaménagement des quais Sud de Strasbourg avance bien. Voire très bien : il pourrait même se terminer plus tôt que prévu, avec une livraison à la fin de l'année.

Strasbourg, France

Les quais Sud "nouvelle version" de Strasbourg pourraient être livrés plus tôt que prévu ! Après une interruption pour le marché de Noël, les travaux ont repris le 8 janvier dernier et devraient se terminer - si tout se passe bien - pour la fin de cette année.

5 phases de travaux

En tout, il reste encore 5 phases de travaux du quai des Bateliers jusqu'au quai des Pêcheurs qui iront de janvier à août 2018. Les fouilles archéologiques, elles, débutent ce lundi.

De janvier à mars : fin des travaux sur le mur de quai sur le quai des Bateliers entre le pont du Corbeau et le pont Sainte-Madeleine

: fin des travaux sur le mur de quai sur le quai des Bateliers entre le pont du Corbeau et le pont Sainte-Madeleine D'avril à juin : travaux de voirie, mise en place de l'éclairage public, pose du ponton flottant, archéologie, arbres et mobilier urbain sur le quai des Bateliers entre le pont du Corbeau et le pont Sainte-Madeleine

: travaux de voirie, mise en place de l'éclairage public, pose du ponton flottant, archéologie, arbres et mobilier urbain sur le quai des Bateliers entre le pont du Corbeau et le pont Sainte-Madeleine De septembre à novembre : travaux de voirie, mise en place de l'éclairage public, pose du ponton flottant, archéologie, arbres et mobilier urbain sur le quai des Bateliers du pont Sainte-Madeleine à la rue des Bateliers

: travaux de voirie, mise en place de l'éclairage public, pose du ponton flottant, archéologie, arbres et mobilier urbain sur le quai des Bateliers du pont Sainte-Madeleine à la rue des Bateliers De janvier à mars : travaux de voirie, mise en place de l'éclairage public, pose du ponton flottant, archéologie, arbres et mobilier urbain sur le quai des Bateliers entre la rue des Bateliers et la rue de Zurich

: travaux de voirie, mise en place de l'éclairage public, pose du ponton flottant, archéologie, arbres et mobilier urbain sur le quai des Bateliers entre la rue des Bateliers et la rue de Zurich De juillet à août : travaux de voirie, mise en place de l'éclairage public, pose du ponton flottant, archéologie, arbres et mobilier urbain sur le quai des Bateliers entre la rue de Zurich et le quai des Pêcheurs

Logiquement, le chantier devait se terminer au printemps 2019 "mais étant donné la vitesse avec laquelle les équipes avancent, c'est en très bonne voie pour être livré plus tôt", souligne Olivier Bitz, l'adjoint de quartier en charge du projet.

Réduction du trafic automobile

L'enjeu du projet ? Le trafic automobile : "Avant le début des travaux nous avions entre 7 000 et 15 000 voitures par jours qui circulaient sur les quais", rappelle Jean-Luc Marchal, le chef de projet. "Nous souhaitons mettre l'accent sur la piétonnisation et les vélos, bannir la circulation automobile de transit et rendre les quais à ses usagers", ajoute-t-il.

Ponton flottant et oeuvre d'art temporaire place Saint-Guillaume

Sur le quai des Bateliers au niveau du pont du Corbeau va être construit un ponton flottant, juste en face du musée historique, et place Saint Guillaume, la Ville planche sur un projet de partenariat avec la Haute École des Arts du Rhin pour exposer une oeuvre de manière ponctuelle.