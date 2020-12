"Réanime ton resto" : le service de réanimation du Centre Hospitalier Pierre Oudot au chevet des restaurateurs

"On a tous des restaurateurs dans notre entourage et c'est notre petit soutien à nous" résume Jessica Constanzo, présidente de l'association Adréalin', le collectif du service de réanimation du Centre Hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu en charge d'apporter du soutien et du confort aux patients et aux familles pour tout ce qui ne relève pas du domaine médical. Pour les fêtes et pour remercier les restaurateurs, solidaires des soignants lors du premier confinement et aujourd'hui en difficulté, l'équipe de huit personnes commandera des menus pour les repas du 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.

"Sur Bourgoin, on a eu beaucoup de soutien. Même encore aujourd'hui, des restaurateurs nous apportent à manger et même des familles qui passent par eux" poursuit Jessica Constanzo. "C'est un juste retour des choses" explique-t-elle.

Ce n'est pas des dons que l'on demande ! On paiera tous les menus que l'on va commander - Jessica Constanzo, présidente de l'association Adréalin'

"On s'est dit que pour Noël et le jour de l'An, on ne se fera pas à manger et on fera un petit truc pour eux et on commence à avoir des mails de restaurateurs qui nous proposent des menus pour les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier" détaille Jessica. "On a mis un message sur notre page Facebook et on attend que des restaurateurs se présentent pour nous proposer des menus" conclut Jessica.