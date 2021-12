Recensement : en Bretagne, la population a augmenté de 0,5% entre 2013 et 2019

L’Insee a publié ce mercredi 29 décembre, les données de population 2019. La Bretagne administrative compte 3.354.854 habitants. En six ans, le nombre d'habitants a augmenté de plus de 96.000. Ce sont les communes d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan qui sont globalement les plus dynamiques.

Au 1er janvier 2019, les 1 208 communes bretonnes totalisent 96 100 habitants de plus qu’en 2013. Entre 2013 et 2019, le taux de croissance de la population est en moyenne de 0,5 % par an. Il est en repli par rapport à la période 2008-2013 lors de laquelle il atteignait 0,7 % par an. Ce taux de croissance annuel reste cependant supérieur à la moyenne nationale (+ 0,4 %).

Que disent les chiffres dans les départements bretons ?

Selon les dernières données de l'Insee en Bretagne, le rythme de croissance de la population s’amoindrit dans tous les départements. C’est le cas en particulier dans les Côtes d’Armor (+ 580 habitants par an en moyenne entre 2013 et 2019, contre + 3 100 entre 2008 et 2013).

Population en Bretagne, les chiffres par département © Radio France - Ilias Psarianos

Le Morbihan et le Finistère gagnent respectivement 3 650 et 1 860 habitants par an, contre + 5 550 et + 2 680 entre 2008 et 2013. Seule l’Ille-et-Vilaine conserve une croissance plus soutenue (+ 9 930 habitants par an, soit presque autant qu’entre 2008 et 2013).

Evolution de la population bretonne au cours des périodes 2008-2013 et 2013-2019 par département - INSEE

Rennes et Vannes dynamiques

Rennes, avec 220 488 habitants, est la commune la plus peuplée de la région, (+ 0,7 % par an entre 2013 et 2019 contre + 0,5 % par an sur la période précédente), suivie de Brest avec 139 926 habitants (+ 0,1 % par an), et Quimper avec 63 283 habitants.

Dans les communes de plus de 20 000 habitants, le regain démographique se confirme. Ainsi, la population augmente à Lanester, Saint-Malo et Lannion après plusieurs années de baisse.

En revanche, à Saint-Brieuc, la population continue de décroître. (– 0,6 %).

Les communes situées autour des grands pôles profitent d'une dynamique positive. La croissance est particulièrement forte à Saint-Jacques-de-la-Lande (+ 2,9 %) en périphérie de Rennes et à Saint-Avé (+ 1,7 %) en périphérie de Vannes.

La couronne vannetaise gagne 1,1 %, grâce notamment à l’attractivité de son littoral. Elle est pratiquement aussi dynamique que la couronne rennaise (+ 1,3 %).

Un ralentissement voire un arrêt de la croissance s’observe toutefois dans certaines communes précédemment plus dynamiques comme Cesson- Sévigné (+ 0,3 %) ou Chantepie (– 0,2 %).

Communes bretonnes dépassant le seuil des 20 000 habitants - INSEE