Recensement : la Côte-d’Or toujours locomotive en Bourgogne Franche-Comté

Bourgogne-Franche-Comté, France

L’institut de statistiques INSEE a publié les derniers chiffres du recensement, ce jeudi 27 décembre. En France, la Bourgogne Franche-Comté est la seule région où le nombre d’habitants stagne. Avec désormais 2.818.338 habitants, la région ne gagne que 2.164 habitants depuis 2011 et le dernier recensement.

+ 7.282 habitants en Côte-d’Or mais -9.446 dans la Nièvre

Dans le détail, c’est le Doubs qui attire le plus de nouveaux résidents. 9.446 personnes se sont installées dans le département franc-comtois. Mais la Côte-d’Or reste aussi une locomotive de la grande région avec 7.282 nouveaux Côte-d’Oriens en 2016. A l’inverse, c’est une vraie hémorragie dans la Nièvre. Notre voisin perd 9.180 habitants en cinq ans.

Talant et Chevigny-Saint-Sauveur très attractif

Evidemment, ce sont les grandes villes qui attirent le plus. Dijon a gagné 3.400 résidents entre 2011 et 2016. A titre de comparaison Besançon en compte 590 de plus. Mais quelques plus petites villes se démarquent, comme Chevigny-Saint-Sauveur : + 1.300 Chevignois et Chevignoises. Et Talant + 584.