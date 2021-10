"On recherche 10.000 à 12.000 personnes" : après la crise sanitaire, les salons de coiffure peinent à recruter

Comme de nombreux secteurs, celui de la coiffure ne parvient plus à attirer les salariés dans ses salons. Baisse du nombre d'apprentis, contraintes horaires et physiques lourdes : de nombreux professionnels se reconvertissent, ou passent à l'auto-entreprenariat pour choisir leurs horaires.

Annonces sur les sites spécialisés, forums en ligne, réseaux professionnels, écoles de coiffures, agences d'intérim... Céline Lainé, gérante du "Salon d'Issy", à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, a tout essayé pour recruter une nouvelle coiffeuse ou un nouveau coiffeur. "J'ai un grand salon, j'ai de quoi travailler pour trois, et pourtant je suis seule", déplore la coiffeuse. Elle est loin d'être seule dans ce cas : "On recherche entre 10.000 et 12.000 collaborateurs dans toute la France", confirme Christophe Doré, le président de l'Unec, l'Union nationale des entreprises de coiffure. "Nous avons de très très grosses difficulté de recrutement", reconnaît-t-il.

Après le Covid, de nombreuses reconversions

Dans son salon, Céline Lainé voit plusieurs raisons à cette pénurie de salariés : "Depuis le Covid, il y a énormément de reconversions", raconte-t-elle. "Ma dernière salariée, qui a démissionné début août, m'a dit 'Je ne reviendrai pas, j'ai trop mal aux bras, trop mal au dos.' C'est un métier assez physique, et même si on aime ça, il y en a qui s’arrêtent à cause des allergies, de tendinites et de gros problèmes de santé", explique-t-elle. Et surtout, "quand les salons étaient fermés, les gens ont réfléchi. Le fait d’être chez eux, de prendre le temps de faire des choses, fait qu'ils n’ont plus envie de travailler tard ou le week-end", décrypte la coiffeuse. Une tendance confirmée par Christophe Doré, de l'Unec : "Certains ont fait le choix d’arrêter le métier."

La vague des coiffeurs à domicile portée par le Covid

D'autres ont choisi de se tourner vers la coiffure à domicile, pour choisir leurs horaires. Au même moment, la crise sanitaire et le télétravail ont fait exploser les plateformes en ligne de réservation à domicile. "Ils récupèrent une partie de leur clientèle, mais ils sont auto-entrepreneurs à domicile : ils travaillent quand ils veulent, et s’en sortent sans problème", explique Céline Lainé. "Les salons, ça ne fait plus envie", déplore la coiffeuse, qui craint de perdre des clients à cause des délais de rendez-vous qui s'allongent.

"Le Covid a bousculé les codes, et un certain nombre d’éléments de vie personnels et professionnels", abonde Christophe Doré. "Quand nos collaborateurs, pendant le troisième confinement, finissaient à 18h et ne travaillaient pas le samedi, forcément ils ont pris des habitudes. Ils se sont dits que c'était vraiment bien, et on les comprend. Sauf qu'aujourd'hui, la plus grosse journée de la semaine ça reste le samedi", affirme-t-il.

Les espaces de co-working, l'avenir des salons ?

Céline Lainé voit un autre phénomène émerger, en parallèle des prestations à domicile : les espaces de co-working, version coiffure. En clair, un espace partagé aménagé avec la technique nécessaire à un salon, dans lequel des coiffeurs indépendants viennent coiffer leurs clients. "Les coiffeurs en freelance y louent des fauteuils", explique la gérante. Un phénomène qui apparaît en Île-de-France, et qui va arriver dans les grandes métropoles, confirme Christophe Doré. "A mon avis, à l'avenir, il y aura beaucoup moins de salons comme aujourd'hui, pronostique Céline Lainé.

Un manque cruel d'apprentis

Effet pervers ce cette tendance : le manque de professionnels disponibles pour former les apprentis, et donc former de futurs coiffeurs à recruter. "La coiffure à domicile a toute sa place, néanmoins on ne peut pas avoir que ça", prévient Christophe Doré. "Notamment parce que ce n'est pas les plus grand pourvoyeurs d'apprentissage. Et sans salon de coiffure pour former, le métier va peiner."

Le nombre d'apprentis a déjà fortement baissé depuis quelques années : "Sous François Hollande en 2013, le gouvernement a décidé de baisser l’aide à la formation. Cette aide ayant baissé, moins de coiffeurs sont formés", explique Christophe Doré. "Il faut entre 5 et 7 ans pour former un coiffeur, donc on subit actuellement le creux de la vague", affirme-t-il. "Aujourd'hui, il faut relancer la dynamique de la formation, relancer la machine. D’autant plus que ce gouvernement a mis en lumière l’apprentissage, réhaussé et prolongé l’aide à la formation des entreprises."

Les salons de coiffure ont un rôle essentiel dans les centres-bourgs - Christophe Doré, président de l'Unec

Un autre effet pervers est à attendre en cas de raréfaction des salons : la fermetures d'autres commerces. Également maire de Bolbec, ville de Seine-Maritime qui compte 11.00 habitants et 16 salons de coiffure, Christophe Doré rappelle le rôle essentiel des salons de coiffure dans les centres-villes et les centres-bourgs. "C'est une dynamique commerciale, ça fait venir du monde", explique-t-il. "Les coiffeurs, c'est un million de clients par jour dans toute la France. Et quand on va chez le coiffeur, on passe acheter son pain chez le boulanger, déposer un manteau au pressing, on se fait plaisir avec un bouquet de fleurs chez le fleuriste...ça anime les centres", résume-t-il.

Faut-il augmenter les salaires pour attirer ?

Face à ce constat, quelles solutions pour attirer de nouveaux collaborateurs ? Le métier doit-il revaloriser les salaires, comme c'est le cas pour le secteur de l'hôtellerie-restauration ? "C'est à chaque entreprise d'appliquer des salaires attractifs", estime Christophe Doré. La convention collective fixe le salaire d'un coiffeur débutant au niveau du Smic. Pour permettre aux gérants de mieux payer leurs salariés, l'Unec réclame une TVA à 10% sur la coiffure. De son côté, Céline Lainé assure proposer des salaires attractifs, sans succès.

"Peut être qu'il faut faut changer notre modèle"

Autre idée qui pourrait s'imposer, repenser les horaires de travail : "Peut être qu'il faut faut changer notre modèle, changer nos horaires", réfléchit Christophe Doré. "Laisser la possibilité aux collaborateurs de travailler quand ils le veulent. Il y a certainement un nouveau mode managérial à repenser. De toute façon, il va se repenser tout seul, par obligation", conclut-il.