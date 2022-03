Recherche désespérément location à l’année

Quand la location saisonnière se fait au détriment des insulaires qui ont de plus en plus de mal à se loger à l'année. A l’approche de l’été, le phénomène reprend de l’ampleur avec des logements réservés aux touristes car beaucoup plus rentables.

L'occasion de générer de la ressource

Ce phénomène a tendance à s’amplifier tous les ans, car de plus en plus de corses sont tentés de profiter assez facilement de la manne financière qu’offre le tourisme. Sauf que dans certaines zones, se loger à l’année devient très difficile, comme l’explique David Frau David Frau, représentant la Fédération du logement de Corse du sud et vice-président de la CAPA

"Une grande partie de la population de la Corse est éligible au logement social, explique l'élu ajaccien. Beaucoup d’entre eux demandent à intégrer le logement social parce qu’il y a peu de biens disponibles à la location sur le long terme, puisque à présent, de plus en plus de biens immobiliers deviennent de la location saisonnière".

"On constate que pour beaucoup de corses, poursuit David Frau, c’est l’occasion de générer de la ressource, des petits propriétaires, parfois des propriétaires occupants qui libèrent leur logement en partant au village en été, et qui rentabilisent les différentes charges de ce logement en le louant à la saison. Il n’y a donc pas que les grands groupes qui pratiquent la location saisonnière via internet".

Alors doit-on légiférer pour limiter le phénomène alors qu’il y a une pénurie de logements ?

"Je ne pense pas que l’obligation soit la solution. En revanche il faut imposer une déclaration systématique de la part des propriétaires qui tentent leur chance et essayent de gagner un peu mieux leur vie de cette façon. Mais selon l'élu ajaccien, ils doivent se mettre en règle, d’autant que les communes ont été privées de la taxe d’habitation qui était une ressource. Dans ce cadre, les taxes de séjour doivent bénéficier aux communes obligées d’assumer l’assainissement et différentes charges".

Donc sans moyen de coercition, est-ce que ce n’est pas un vœu pieux ?

"Non ce n’est pas un vœu pieux puisqu’on voit que beaucoup de personnes désirent se déclarer puisque de toutes façons, elles savent qu’il y a des contrôles qui peuvent être effectués, estime David Frau. Il y a, selon lui, une volonté des corses qui sont honnêtes en grande majorité, et veulent rentrer dans le système. Et puis, en même temps, ça fait aussi tourner une économie".

A ce propos, on entend souvent parler de concurrence déloyale pour le système hôtelier ?

"C’est vrai par certains aspects, mais je ne peux que penser à ces corses qui ont besoin d’une ressource supplémentaire pour assumer les charges d’un logement qui sont de plus en plus élevées. Selon David Frau, toutes ces charges qui pèsent sur nous, et on le voit avec le débat sur l’énergie actuellement, imposent quelque part à nos concitoyens de tenter le coup, et de profiter de monter au village ou de partir en vacances pour mettre leur bien en location afin d’améliorer leur budget familial".

"Mais il est vrai que certains prennent des risques quand des institutions financières les incitent parfois à agir de cette façon pour boucler leur plan de financement. Cela devient un peu plus limite, et cela aggrave la situation des jeunes ménages qui essayent de s’installer mais ne trouvent pas de location sur le long terme, mais uniquement des locations à l’année scolaire".

Cela est illégal car la location à l’année scolaire est normalement réservée aux étudiants. Ça ne répond pas au cadre réglementaire car le logement meublé doit être un logement qui va-t-être loué sur une année reconductible. Ça ne peut pas être à l’année scolaire sauf dans le cas d’un étudiant. Tout le monde doit savoir que ce phénomène existe chez nous. Le système dans lequel s’engouffrent certains propriétaires qui louent à l’année scolaire à des salariés et ensuite à la semaine de juillet et août est complètement illégal, il faut qu’on le sache, il faut le dire. Les personnes qui font ça prennent le risque de se mettre dans l’illégalité," conclu David Frau

Des locations très rentables © Maxppp - BELPRESS/MAXPPP

A Bastia aussi le phénomène prend de l'ampleur

Que dire de la situation à Porto-Vecchio ou Bonifacio, zone plus touristiques que Bastia, où l'on commence à connaitre le phénomène ?

Selon Emmanuelle de Gentili, 1ère adjointe, déléguée à la politique de la Ville, "à Bastia le phénomène était peu présent avec pratiquement 90 % de résidence principale. Mais il est vrai, précise-t-elle, que depuis 3 ou 4 ans, nous constatons que le phénomène s’amplifie".

"Donc Bastia n’est pas encore une ville de résidence secondaire", affirme Emmanuelle de Gentili. "En revanche, il est vrai que même sur le quota de résidences principales il y a des habitants qui louent l’été, par exemple quand ils vont au village. Ensuite on peut se poser la question de la concurrence avec les hôtels, même si on sait que ces touristes qui louent des appartements sont des gens qui n’iront jamais dans les hôtels, ce n’est pas le même public".

"Nous remarquons, poursuit l’élue, qu’il y a des appartements aujourd’hui qui sont achetés pour exclusivement faire du Airbnb. Nous pensions avoir identifié environ 400 logements Airbnb sur Bastia, mais des études menées conjointement par l’Office du tourisme de la Communauté d’Agglomération de Bastia et l’Agence du Tourisme de la Corse, montrent qu’il y aurait plus d’un millier de logements qui rentrent dans cette catégorie".

"Nous avons, indique Emmanuelle de Gentili, beaucoup de difficultés pour les identifier aujourd’hui simplement parce qu’en principe, un loueur qui s’inscrit sur une plate-forme est censé le déclarer en « meublé touristique » par l’intermédiaire d’un numéro d’agrément qui limite la durée de la location à quatre mois. Sauf que les gens ne se déclarent pas, donc nous n’avons pas accès aux listings et les plates-formes ne joue pas le jeu. Donc il n’y a pas de filtre pour nous permettre de les déceler".

"Déjà sur le continent, des collectivités ont émis des arrêtés pour contraindre les plates formes à leur fournir un certain nombre d’éléments. Elles peuvent appliquer des sanctions pouvant aller de 12 000 euros pour le loueur, à 50 000 euros pour la plate-forme. À condition, bien sûr, d’avoir voté cet arrêté. Chaque ville est libre de prendre cette décision, et d’appliquer cet arrêté ou pas".

Selon l'élue bastiaise, "la CAB et des élus concernés au niveau du tourisme s’attèlent à mettre en place une stratégie, pour qu’effectivement, la zone qui est devenue tendue autour de Bastia puisse bénéficier de règles plus partagées.

L’Agence du Tourisme de la Corse c’est doté d’un outil très performant qui analyse toutes les plates-formes. A Bastia, l’Office du tourisme porte ce projet qui sera ensuite proposé au vote".

2 enjeux

"Donc, selon la première adjointe à la mairie de Bastia, il y a 2 enjeux, le premier c’est d’être honnête vis-à-vis des hôteliers qui estiment qu’il s’agit d’une concurrence déloyale, même si dans la réalité l’offre hôtelière est insuffisante pour absorber tout le tourisme qu’il y a en Corse. Le second, c’est d’accueillir, dans les règles, les personnes qui viennent dans un meublé car elles n’ont pas l’envie et les moyens d’aller tout le temps à l’hôtel et au restaurant, surtout quand ils sont 4".

"Chacun a des droits et des devoirs. Pour nous l’objectif est d’aller vers plus de résidence principale afin d’installer des gens, pour vivre et travailler à Bastia. Nous essayons de contrecarrer les mauvais comportements, bien que pour nous, un privé qui est en résidence principale et qui loue quelques semaines est un phénomène n’est pas pénalisant pour l’économie locale,» conclu l'élue bastiaise.