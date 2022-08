"On est en pénurie de main d'œuvre" : les usines d'agro-alimentaire poitevines manquent de candidats

Pôle emploi a fait ses calculs. Jusqu'en mai 2023, il faudra a priori 94 recrutements en CDI dans les usines d'agro-alimentaires chapeautées par l'antenne de Thouars, et 100% de ces postes sont classés "difficiles à pourvoir". Et ça ne surprend pas les services de ressources humaines des principales usines du département, car ce secteur est le troisième en terme de besoin d'embauches dans le département.

Pas de gros bassin de population et une large concurrence

"Nous le savons, il y a beaucoup de concurrence et il faut motiver les opérateurs (les ouvriers) à venir jusqu'à nous", résume Samantha Mourougayen, chargée de mission RH pour la fromagerie Saint-Loup. Elle recrute parfois d'anciens salariés d'entreprises voisines, comme Marie Surgelé à Airvault. Pour Didier Gand, patron des trois sites de Marie Surgelé, la concurrence autour du recrutement est même plus large : "c'est Thouars, Saumur, Châtellerault et même Poitiers, car nos postes ne demandent pas tous de grandes connaissances spécialisées". Et puis la hausse des prix des carburants ne donnent pas envie aux candidats de faire de nombreux kilomètres chaque jour.

On est littéralement en pénurie de main d'œuvre" Didier Gand, Marie Surgelé

Job-dating et avantages sociaux

Les deux entreprises cherchent donc des arguments pour convaincre les potentiels candidats. "Nos primes annuelles et l'intéressement font partie des sujets largement abordés lors des Job-datings", souligne Samantha Mourougayen. "C'est plus facile de convaincre les gens en visu", concède-t-elle. Marie Surgelé a aussi recours à ce type d'entretien. "D'autant qu'on constate que ce que les gens, et surtout les jeunes, recherchent c'est le bien-être au travail", postule Didier Gand. La question de l'augmentation de la rémunération est aussi une priorité.