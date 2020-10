Récit de baladeur : au cœur de la communauté Emmaüs à Haguenau

Emmaüs est une organisation créée il y a 66 ans. Fidèle à la volonté de l’abbé Pierre, les différents centres sont à la fois un lieu de solidarité pour aider des publics en situation de précarité, mais également des lieux engagés et militants en faveur d’une société plus humaine et plus juste. Beaucoup ne voit Emmaüs que comme un lieu où l'on peut venir acheter pour pas cher, mais Emmaüs c’est avant tout un lieu d’accueil inconditionnel de personnes. C'est ce que nous explique Christophe Ripond, le directeur adjoint de la structure d'Haguenau :

Emmaüs, une structure pour accueil inconditionnel Copier

L'aspect vente que l'on retrouve chez Emmaüs, c'est ce qui permet de faire fonctionner les structures. Les objets sont reçus, triés, réparés si besoin puis mis en rayon dans les espaces de vente et ensuite les bénéfices servent à faire vivre la communauté. On ne vend pas n'importe quoi, dans n'importe quel état. A Haguenau, ils sont 45 compagnons à œuvrer tous les jours, accompagnés de neuf salariés et d'une vingtaine de bénévoles. Christophe Ripond, le directeur adjoint de la structure d'Haguenau nous explique que l'action d'Emmaüs va aussi plus loin :

Emmaüs, une véritable activité économique et sociale Copier

Structures extérieurs d'Emmaüs à Haguenau © Radio France - Laure Basterreix

Emmaüs France, fédère 293 groupes Emmaüs en France, qui peuvent être de différentes natures en fonction de leurs activités : communautés, structures d'action sociale et de logement, SOS Familles Emmaüs, comités d’amis et structures d’insertion. Au sein d'Emmaüs la vie est basée sur le partage et le travail solidaire avec des règles de vie à respecter pour chaque compagnon. Nous avons pu rencontrer Stéphane l'un d'entre eux :

Stéphane, compagnon chez Emmaüs Copier

Atelier de réparation chez Emmaüs à Haguenau © Radio France - Laure Basterreix

Emmaüs a toujours besoin de nouvelles personnes à ses côtés et au vu de la diversité des actions réalisées au sein des différentes structures, il y a plusieurs formes de bénévolat possibles. René Kleinbeck, vice président d'Emmaüs Haguenau-Saverne en profite pour faire un appel :

Un besoin de bénévole toujours présent Copier

Pour vous aussi aller à la rencontre d'Emmaüs, il y a les grandes ventes comme celle des trésors d’Emmaüs à Saverne dimanche 11 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et à Haguenau dimanche 18 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Espace de vente de vêtement à Emmaüs Haguenau © Radio France - Laure Basterreix