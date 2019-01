"On reçoit des insultes et des pavés" : un pompier raconte son quotidien à Strasbourg

Strasbourg, France

Ils sont à bout. Les sapeurs-pompiers de l'Eurométropole de Strasbourg sont régulièrement victimes de guet-apens dans certains quartiers sensibles. Ils sont caillassés, visés par des tirs de feux d'artifice. Les professionnels demandent que leur profession soit reconnue comme "métier à risques". Pour faire passer le message, une pétition a été initiée par l'un de ces soldats du feu professionnel strasbourgeois, elle a déjà recueilli plus de 53.000 signatures.

Des feux déclenchés volontairement pour attirer les pompiers et les policiers

C'est au mois de décembre et en particulier la nuit de la Saint-Sylvestre que la situation est la plus tendue pour les pompiers strasbourgeois. Ils sont attirés dans de véritables guet-apens : "Lorsqu'on est appelé sur une intervention la difficulté, c'est déjà de trouver le bon endroit. La plupart du temps, les feux sont multiples, des feux de voitures ou de poubelles déclenchés volontairement ans le but de faire venir la police et les pompiers. Ensuite on reçoit des tirs de mortiers.", raconte ce pompier professionnel strasbourgeois qui désire rester anonyme.

Ça va du caillou, au pavé, jusqu'à la boule de pétanque ou même le caddie de supermarché jeté sur le camion ou sur nous"

Le reste de l'année, ce n'est guère mieux. Les pompiers essuient des jets de projectiles : "Ça va du caillou, au pavé, jusqu'à la boule de pétanque ou même le caddie de supermarché jeté sur le camion ou sur nous". Les violences verbales sont permanentes, les menaces aussi. Et le sapeur-pompier de conclure : "On a du mal à comprendre".