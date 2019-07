Récoltes favorables pour la baguette 100% basque

Cette automne, on trouvera de nouveau des baguettes Herriko, 100% locales, dans toutes les bonnes boulangeries, contrairement à l'an dernier. Les moissons viennent de s'achever. Plus de 350 tonnes ont été récoltées. Trois fois plus que l'an dernier.

Béguios, France

La récolte est annoncée excellente. Cette année la baguette 100% locale a pu compter sur 14 producteurs. C'est 6 de plus que l'an dernier. Tous situés dans la plaine céréalière d'Amikuze (autour de St Palais). Au total, cette année 72 hectares ont été cultivés au Pays Basque. Michel Etchegory de Sumberraute s'y est essayé pour la première fois cette année. Il est ravi. Il a récolté plus de 7 tonnes de blé sur 5 hectares.

Altzumartan, Mixel Etchegoryk etzuen sekulan garirik egin, bere etxaldeak bai Copier

Gabi Miremont à Béguios ne cache pas sa satisfaction non plus. Les dernières moissons de blé se sont effectués dans sa ferme. 6 hectares, en complément et en rotation avec le maïs. Si les grains de blé sont stockés à Oloron, et sont en cours d'analyse. Les pieds de blés eux seront utilisé comme paille pour ses vaches allaitantes.

Reportage à Béguios, avec la moisonneuse Copier

Sans compter que depuis sa création, voilà 6 ans, la filière du blé Herriko rémunère mieux la production locale du blé. 200 euros la tonne contre 150 à 160 pour le prix moyen. En respectant un cahier de charges précis.

Conditions météo favorables

Les conditions météo ont été idéales. Du chaud, un peu d'eau, mais pas trop, et du froid suffisant pour éliminer de toujours possibles maladies. Rien à voir avec la campagne de l'année dernière où il avait plu 6 mois sur douze et où la récolte avait péniblement atteint la centaine de tonnes.

Emmanuelle Bonus technicienne à EHLG suit de près l'évolution des blés. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Résultat: fini la pénurie de baguette Herriko dans certaines boulangeries. Une cinquantaine de boulangeries artisanales proposeront de la baguette locale. Emmanuelle Bonus, technicienne à Euskal Herriko Laborantza Ganbara précise que de nouveaux produits pourraient profiter de cette farine locale, comme le gâteau basque, ou des pains burger.

Ne reste plus qu'à transporter le blé à deux minoteries du Pays Basque. Celle de Mauléon et celle d'Ustaritz.