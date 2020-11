Reconfinement : "A la fin du mois, il me reste à peine 20 euros", la précarité des étudiants franciliens

Avec le reconfinement, la situation financière des étudiants se dégrade encore. Deux fois par semaine, l'association Linkee organise une distribution d'aide alimentaire. Ils sont plus de 300 à en bénéficier à chaque fois et le nombre d'inscriptions ne fait qu'augmenter.

Les étudiants défilent sans interruption dans le restaurant aménagé pour l'occasion. Les bénévoles aux tee-shirt bleu s'affairent en musique. Sur les tables : des cagettes entières de plats préparés, de légumes, ou encore de yaourts. Avec le reconfinement, les étudiants sont de plus en plus nombreux à venir bénéficier de l'aide alimentaire apportée par l’association Linkee.

"On n'a même pas l'occasion de chercher un job étudiant ! C'est vraiment difficile, confie Amel, étudiante à l'Université de Paris, un sac bien rempli à la main. Je viens chaque lundi et jeudi, à cette association au moins pour assurer un minimum de repas." 75% des étudiants se sont déclarés en difficulté financière depuis le début de la crise sanitaire. Ils perdent leur emploi ou n'en trouvent pas. Leurs parents, affectés par la situation économique, ne peuvent plus les aider.

Depuis la mi-octobre, une aide de 150 euros est disponible pour les boursier et certains bénéficiaires de l'aide au logement. Mais c'est insuffisant pour Noémie, en licence de géographie : "à la fin du mois il me reste 20 euros, et encore c'est quand j'économise beaucoup ! Après le loyer, les charges téléphoniques, il ne reste rien."

Juste derrière dans la fil, sa camarade, 19 ans, vient tout juste d'arriver du Liban, pour sa première année de licence. Ses parents ne peuvent pas lui envoyer d'argent. "A chaque fois que je fais les courses, je me demande si j'ai trop dépensé, s'inquiète-t-elle. Déjà on a du stress académique, mais en plus devoir stresser pour le loyer, ça fait beaucoup." Dans ce contexte, elle avoue avoir des difficultés à se concentrer en classe.

Face à l'ampleur de la situation, l'association Linkee, qui collecte des invendus alimentaires dans tout Paris pour les redistribuer aux personnes dans le besoin, a décidé d'organiser deux distributions par semaine pour les étudiants. "On voit que chaque semaine l'afflux augmente de 50%, explique Julien Meimon, président de l'association. On ne sait pas jusqu'où on va aller mais le but c'est de tenir." Une vingtaine de bénévoles se mobilisent, dans une ambiance chaleureuse et décontractée. "L'idée est d'éviter que les étudiants se sentent stigmatiser et au contraire de recréer du lien", poursuit le président de l'association.

350 jeunes sont venus retirer un colis alimentaire ce soir-là.