Reconfinement : à La Valette-du-Var, la solidarité entre commerçants s'organise

Avec la fermeture des magasins de produits "non-essentiels", la solidarité s'organise entre commerçants. À La-Valette-du-Var, une opticienne et une gérante de supérette vendent pulls, blousons et autres robes d'un magasin de prêt-à-porter, fermé depuis le reconfinement.

Alors que les magasins qui vendent des produits "non-essentiels" sont fermés depuis le reconfinement du vendredi 30 octobre, la solidarité se met en place entre commerçants. C'est le cas notamment à La-Valette-du-Var dans la métropole toulonnaise. Depuis ce mardi 3 novembre, les vêtements de "La Boutique féminine" sont vendus dans un magasin d'optique et dans une supérette du centre-ville.

"Aider ceux qui crèvent de faim"

Angélique Ménégozzi, propriétaire de la supérette Utile, a eu cette idée dès l'annonce du reconfinement : "Je veux aider ceux qui crèvent de faim parce que le gouvernement a décidé qu'ils n'avaient pas le droit de travailler." Pour l'opticienne Charlotte Colin, "le plus important dans le contexte actuel est de s'aider les uns les autres."

Valérie Maranghi, propriétaire de "La Boutique féminine" a d'abord refusé la proposition de ses deux consœurs : "Je ne voulais pas leur ajouter du travail supplémentaire. La période est déjà assez compliquée pour tout le monde. Mais, elles ont insisté et j'ai cédé... ça fait chaud au cœur de voir que ceux qui continuent de travailler pensent à ceux qui sont à l'arrêt" explique, les larmes aux yeux, la commerçante installée depuis 15 ans près de l'église de La-Valette-du-Var.

Venue acheter des lunettes, elle repart avec un gilet

Elle a donc cédé... et ses pulls sont en vente juste à côté du rayon charcuterie de la supérette Utile : "Il y a une vingtaine de pull sur un portant. Ce sont des produits basiques qu'on peut acheter sans être forcément conseillé et sans essayage" détaille Valérie Maranghi. Chez l'opticienne, robes, gilets et vestes sont exposés au milieu des montures.

Et ça marche ! Ce mercredi matin, Adeline, venue choisir une paire de lunettes pour elle et son fils, a craqué pour un gilet sans manche : "Je ne pensais pas acheter des vêtements dans un magasin de lunettes"raconte la cliente dans un éclat de rire.

Avant de choisir une paire de lunettes, cette cliente essaye un gilet... au milieu des montures ! © Radio France - Sophie Glotin