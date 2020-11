Reconfinement : au Mans, les besoins d’aides sociale et alimentaire en nette hausse, de nouveaux demandeurs

Les difficultés économiques et sociales nées de la crise sanitaire vont s'amplifier dans les prochains mois. Au Mans, l'assistance aux plus démunis est en augmentation. Le CCAS et les associations - qui accueillent des bénéficiaires aux profils nouveaux - s'organisent pour tenir dans la durée.