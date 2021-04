Reconfinement : "C'est un coup de massue" pour les gîtes de Haute-Vienne et de Corrèze

Ils étaient fins prêts pour les vacances de printemps, mais les gîtes touristiques de Corrèze et de Haute-Vienne vont finalement passer d'un petit rush au grand vide, en quelques jours. En effet, la plupart des réservations sont maintenues pour ce week-end de Pâques durant lequel les déplacements entre régions sont encore tolérés. Mais les séjours prévus durant les vacances de printemps sont annulés ou reportés, en raison des nouvelles restrictions annoncées pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Un coup dur pour les propriétaires de gîtes confrontés à leur deuxième confinement printanier.

"Un coup d'arrêt" pour une saison qui s'annonçait record

En Corrèze, le début de saison partait pourtant sur les chapeaux de roue, avec déjà une belle fréquentation dès février et une forte montée en puissance qui était prévue pour ces vacances de printemps. "D'un seul coup, c'est un gros, gros coup d'arrêt" regrette Philippe Bordes, le directeur des Gîtes de France en Corrèze. "C'est très simple, sur le mois d'avril on va faire zéro ! Annulation totale." En réalité, il enregistre tout de même quelques reports, mais assez peu car "les gens sont dans l'expectative et préfèrent se faire rembourser."

En Haute-Vienne, en moyenne un tiers des gîtes étaient réservés pour ces vacances de printemps, et l'espoir était de dépasser les 50% d'occupation sur certaines semaines. C'est donc aussi un "coup de massue" pour Marie Dumaître, directrice des Gîtes de France en Haute-Vienne. "Ça va donner un mois sans recettes, même s'il y a des reports de séjours. Comme l'année dernière au printemps, ce qui est perdu est perdu."

Certains propriétaires découragés

Côté haut-viennois, davantage de clients semblent accepter de reporter leur venue, mais il y a aussi des annulations et pas seulement pour les quatre prochaines semaines. C'est ce que constate notamment Jane Waeber, qui loue deux gîtes à Beynac.

"J'ai eu une annulation pour mi-mai. Ce sont des gens qui devenir venir pour Pentecôte 2020, ils avaient remis leur séjour et au final, ils annulent. Ils se disent que ça ne pourra pas se faire non plus au mois de mai." Cette propriétaire haut-viennoise préfère le prendre avec le sourire et se consoler en plongeant la main dans son panier de chocolats de Pâques. D'autres préfèrent renoncer. En Limousin, quelques-uns ont décidé de ne pas relancer les locations avant 2022.