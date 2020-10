Reconfinement : ce qui reste ouvert et ce qui ferme à partir du 30 octobre

Le Premier ministre, entouré de plusieurs membres du gouvernement, a détaillé ce jeudi les contours du confinement qui démarre ce vendredi 30 octobre. On connaît désormais précisément les établissements qui vont pouvoir rester ouverts et ceux qui ferment leurs portes au moins jusqu'au 1er décembre.

Après l'annonce d'un nouveau confinement par Emmanuel Macron ce mercredi, Jean Castex a détaillé ce jeudi les mesures qui vont encadrer cette période prévue pur durer au moins quatre semaines. Entouré de Jean-Michel Blanquer, Bruno Le Maire, Roselyne Bachelot et Olivier Véran, le Premier ministre a confirmé que "l’essentiel des établissements recevant du public seront fermés : les bars et les restaurants, les commerces autres que ceux de première nécessité, les salles polyvalentes, les salles de conférence, les salles de spectacle et les cinémas, les salles de sport, les parcs d’attraction, les salons, foires et expositions." Une liste des commerces fermés et ouverts qui sera réévaluée d'ici 15 jours et dont voici le détail.

Ce qui reste ouvert

Au niveau des commerces, devraient rester ouverts : les magasins d'alimentation, supermarchés, banques, assurances, pharmacies, opticiens, tabacs-presse, pressings, bricolage, services funéraires, stations-service, loueurs et réparateurs de véhicules, hôtels et campings. Le secteur du bâtiment et des travaux publics ainsi que les usines et les exploitations agricoles peuvent poursuivre leur activité.

Les bureaux de poste et les guichets de service publics restent également ouverts tout comme les parcs, jardins, forets, plans d'eau et plages resteront ouverts contrairement au mois de mars. Ce sera également le cas des commerces de gros, les marchés alimentaires et évidemment les laboratoires d’analyse. Tous les magasins de bricolage resteront ouverts et dans les concessions automobiles, les clients pourront venir chercher les véhicules commandés.

Les lieux de culte resteront ouverts pour les cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes et pour les mariages avec un maximum de six personnes. Les cimetières ne fermeront pas pendant le confinement.

Ce qui ferme

Comme au printemps, les commerces dits "non-essentiels" vont devoir fermer, les cafés, bars restaurants, les magasins de vêtements et/ou de chaussures, les centres commerciaux, les instituts de beauté, les coiffeurs ou encore les salles de sport. C'est l'ensemble des établissements recevant du public qui seront fermés jusqu'au début du mois de décembre au moins. Les commerces de fleurs devront fermer mais "une tolérance sera appliquée pour le weekend de la Toussaint" a ajouté Jean Castex.

Des possibilités de retrait et de livraison pour les achats en ligne

Pour les commerces fermés et les restaurants, Jean Castex a précisé que les clients pourront chercher les achats faits en ligne et être livrés. "Les commerces fermés de même que les restaurants ne pourront pas accueillir du public mais pourront continuer de fonctionner pour des activités de livraison et le retrait de commandes", a-t-il déclaré.