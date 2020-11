Reconfinement : commerçants et restaurateurs de Touraine, référencez-vous grâce à France Bleu

Suite au reconfinement de nombreux restaurateurs et commerçants sont actuellement fermés et ne peuvent recevoir du public dans leurs établissements et magasins. Vous faites partie des secteurs professionnels suivants : restaurateurs-traiteurs, producteurs (fruits, légumes, viandes, poissons,) artisans (artisanat d'art, cadeaux), magasins de jouets, libraires, disquaires, entreprises de service (à la personne ou dépannage), France Bleu Touraine, le média des circuits courts est pleinement à vos côtés. Nous vous proposons de vous inscrire et vous référencer dans une carte valorisant le monde du commerce au Touraine en précisant quelle est votre activité.

Référencez votre commerce

Remplissez ce formulaire avec tous les renseignements nécessaires, votre restaurant ou magasin sera ensuite présent dans la carte des commerces de Touraine.

