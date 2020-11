Reconfinement : commerçants et restaurateurs du Poitou, faites vous référencer grâce à France Bleu

Solidaire des restaurateurs, producteurs, commerçants et artisans des Deux-Sèvres et de la Vienne, France Bleu Poitou leur propose de référencer leurs activités durant ce reconfinement dans une carte les mettant en avant.

Livraison à domicile ou commande à emporter, France Bleu Poitou référence les restaurateurs et commerçants des Deux-Sèvres et de la Vienne proposant ces services

Suite au reconfinement de nombreux restaurateurs et commerçants sont actuellement fermés et ne peuvent recevoir du public dans leurs établissements et magasins. Restaurateurs-traiteurs, producteurs (fruits, légumes, viandes, poissons,) artisans (artisanat d'art, cadeaux), magasins de jouets, libraires, disquaires, entreprises de service (à la personne ou dépannage), France Bleu Poitou, le média des circuits courts est pleinement à vos côtés. Livraison à domicile ou vente à emporter, nous vous proposons de vous inscrire et vous référencer dans une carte valorisant le monde du commerce dans les département des Deux-Sèvres et de la Vienne en précisant quelle est votre activité.

Référencez votre commerce

Remplissez ce formulaire avec tous les renseignements nécessaires, votre restaurant ou magasin sera ensuite présent dans la carte des commerces du Poitou.

Retrouvez toutes les infos communiquées par les commerçants, artisans et restaurateurs des Deux-Sèvres et de la Vienne. Vous pourrez ainsi trouver les services dont vous avez besoin au plus près de chez vous.