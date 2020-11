Reconfinement - Dans le Sud-Mayenne, l'épicier lance une cagnotte pour aider ses collègues fermés

C'est ce qui s'appelle un beau geste de solidarité ! A Bierné dans le Sud-Mayenne, le gérant de la supérette peut rester ouvert pendant cette nouvelle période de confinement, il est considéré commerce essentiel. C'est le seul du village dans ce cas-là alors ce jeudi 29 octobre, il a décidé de lancer une cagnotte pour aider ses collègues contraints de fermer.

Les clients défilent dans les rayons et on ne papote que d'une chose : la fameuse cagnotte. Marie-Noëlle qui est venue acheter quelques légumes compte bien faire un petit geste. "J'ai toujours vécu ici, je travaille ici donc c'est très important qu'on garde nos petits commerces", explique-t-elle.

Un repas du bar-resto à récupérer à la supérette

Cette cagnotte, c'est une idée d'Hugo Mocques, le gérant de la supérette. Il s'estime "chanceux" d'être ouvert et il ne veut pas voir ses collègues fermer. "Si je n'aide pas les commerces à s'en sortir, moi aussi, je risque derrière de ne pas m'en sortir. J'ai une clientèle qui vient de ces commerces-là. La personne qui va boire un verre au bar, elle passe ensuite chez moi prendre quelque chose en dépannage", reconnait l'épicier.

Hugo propose aussi de récupérer dans sa supérette, un repas préparé par le bar resto. Il vend des coffrets avec des produits que ces collègues comptaient vendre pour Noël.

Hugo a fait dans la place dans sa boutique pour exposer les produits de ses collègues. © Radio France - Aurore Richard

Des gestes qui touchent beaucoup Jennifer Cordier, elle tient la boutique mode et beauté "Un Instant". "Quand on a vu cela, on a tous pleuré dans la boutique. On sait qu'Hugo, c'est quelqu'un qui a un énorme cœur mais on ne s'attendait pas à autant. On a beaucoup de soutien des clients, ils nous disent de faire du "drive", etc. et bien voilà, on se bat", affirme la jeune femme.

On se bat

Elle va justement mettre en place un système de retrait, elle vous présente des vêtements en live sur Facebook, vous choisissez et vous n'avez plus qu'à récupérer la commande.

Si vous souhaitez aider les commerçants de Bierné, la cagnotte Leetchi est à juste ici : https://www.leetchi.com/c/sauvez-nos-commerces-rnpvramw