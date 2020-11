Si certains commerces de proximité mettent en place le click and collect pour sauver les meubles, tous n'ont pas de site internet, du coup beaucoup s'inscrivent sur mescommercantsdugrandhainaut une plateforme d'achats en ligne qui propose ce service et la livraison dans 350 communes.

Reconfinement : de plus en plus d'adhérents à la plateforme d'achats en ligne des commerçants du Hainaut

Nicolas Chiarelli, qui tient la boutique de créateurs Sur le trottoir d'en face à Valenciennes a passé tout son dimanche et son lundi, jour normalement chômé à préparer les commandes de ses clients et à remettre des produits en ligne sur la plateforme mescommercantsdugrandhainaut.com

Ca m'a été d'une très grande aide pendant le premier confinement, on a réussi à faire énormément de ventes, quelques mois après c'est une plateforme qui est vitale pour nous

D'ailleurs, Didier Rizzo, vice président chargé du commerce à la CCI du grand hainaut qui avait lancé la plateforme il y a 5 ans assure que lors du premier confinement cet outil numérique a permis à certains commerçants de se verser des salaires et même carrément de sauver certains établissements fragiles.

Des clients qui veulent soutenir les commerces de proximité

Du coup pour cet acte 2, la demande est très grande assure Marion Camerlynck chargée du développement numérique à la CCI, "on a la tête sous l'eau, une dizaine d'appels par jour", explique t'elle.

Mais l'équipe de la CCI appelle tous les commerçants à se lancer pour limiter la casse, pour les aider, une formation de 2 heures pour apprendre à bien mettre en ligne ses produits.

Je comprends qu'avec cette gifle qui nous est tombée dessus, c'est dur de se remotiver, mais rien n'est perdu, il y a un petit point de soleil sur ce ciel tout gris, et il faut aller le chercher, Didier Rizzo

La demande est là assure Nicolas Chiarelli, qui reçoit beaucoup de marques de soutien de ses clients sur sa page facebook, mais aussi des commandes "bienveillantes"

Je me rends compte que c'est pas forcément des choses dont ils vont avoir besoin tout de suite, mais les gens font quand même des petites commandes histoire de dire on vous oublie pas, on est là ! ça fait beaucoup, beaucoup de bien, on sent vraiment la bienveillance

Des milliers de produits de 170 commerces livrées sur 350 communes

Des clients qui peuvent donc choisir leur steack, leur peluche ou encore leur bijou en ligne sur cette plateforme locale qui propose du click and collect et des livraisons à domicile (gratuite à partir de 10 euros à Valenciennes et de 15 euros ailleurs) dans 350 communes du Valenciennois, Cambrésis et Avesnois. Des livraisons écolo en prime si vous habitez à Valenciennes car elles se font à vélo.

Et la CCI réfléchit à la possibilité d'instaurer des points de collecte des commerçants fermés chez ceux qui peuvent encore ouvrir.