Reconfinement : des auto-écoles héraultaises entravent les examens du permis de conduire

Les auto-écoles ne comprennent pas les décisions gouvernementales qui s'appliquent à leur secteur. Avec le reconfinement, elles sont autorisées à faire passer les examens du permis de conduire mais ne peuvent dispenser des cours de conduite. Une vingtaine d'auto-écoles héraultaises ont créé un collectif pour dénoncer ces mesures qu'elles considèrent "aberrantes". Elles se sont rassemblées à Clermont-l'Hérault pour empêcher le déroulement d'examens du permis de conduire.

Je dois encore attendre, attendre, attendre... - Mathilde, candidate au permis de conduire.

Mathilde était la première candidate de ce mardi 10 novembre 2020. C'est la deuxième fois en moins d'une semaine que la jeune femme de 20 ans tente de passer son permis. "Vendredi dernier, c'était la même chose : à cause de la mobilisation, je n'ai pas pu le passer, raconte l'Héraultaise, dévastée. On m'avait redonné une date et c'est encore annulé. C'est pas cool en fait!"

"Il faut que j'aie mon permis sinon je perds mon travail. La situation est compliquée, mais il faut laisser ceux qui peuvent travailler le faire!" - Mathilde, candidate au permis de conduire. Copier

La jeune femme travaille dans la petite enfance, en tant que nourrice et animatrice. Sans permis, elle craint de perdre son travail. "Je dois emmener les enfants à l'école puis les ramener, explique-t-elle. Jusqu'ici, des proches me dépannaient. Mais ils ont une vie, un métier, et à un moment donné, ça va s'arrêter. Et puis, les parents me disent qu'il faut que j'aie le permis! Je ne sais pas ce que je vais faire."

"Pas de leçon, pas de permis"

Pour les manifestants, les décisions gouvernementales sont incohérentes. © Radio France - Clara GUICHON

Son moniteur, Jérôme Barbusse, est dépité. "J'avais décidé de laisser les élèves faire leur choix, entre le passer ou pas, indique le quinquagénaire. J'en avais cinq ce matin. Certains sont en conduite accompagnée donc ils avaient leur chance..." Gérant d'une auto-école depuis 35 ans, Jérôme Barbusse comprend la mobilisation, mais il aurait préféré qu'elle se déroule après le reconfinement. "Et puis, c'est l'opportunité d'éviter l'engorgement comme au premier confinement", ajoute celui qui venait de réussir à rattraper le retard, en enchaînant les heures.

On n'a pas le droit d'aller travailler, mais on peut passer le permis donc nos auto-écoles sont ouvertes administrativement. Conclusion : on ne touche aucune aide alors qu'on ne peut pas dispenser de cours." - Frédéric Nadal, gérant d'une auto-école et manifestant.

Les manifestants critiquent justement les conditions de ce reconfinement. "Ça pénalise les élèves, je le comprends, assure Frédéric Nadal, gérant d'une auto-école héraultaise. Mais c'est le seul moyen pour que le gouvernement nous entende." Pour le collectif, c'est absurde d'interdire les cours et d'autoriser les examens, alors qu'il y a une troisième personne dans le véhicule pendant l'évaluation : l'examinateur. Les risques sont encore plus faibles pour les élèves en moto, car chacun se trouve sur son véhicule.

Une autre mobilisation est prévue à Montpellier ce jeudi 12 novembre 2020.

