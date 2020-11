Reconfinement : deux coiffeurs sarthois posent dénudés pour ne pas finir "à poil"

Une coiffeuse de Château-du-Loir et un coiffeur de Vaas, dans le Sud-Sarthe, s'inscrivent dans le mouvement #moncoiffeurapoil. Pour lutter contre la fermeture de leur salon pour le reconfinement, Céline Esnault et Jean-Luc Breton posent légèrement dénudés sur Facebook.

Épaules dénudées, sèche cheveux à la main et regard farouche, Céline Esnault pose en noir et blanc. Un selfie barré de la mention #moncoiffeurapoil. Son salon de Château-du-Loir, L'Atelier C.B.A est fermé depuis la fin du mois d'octobre et le reconfinement. Il va le rester encore au moins jusqu'au 1er décembre, selon les annonces du premier ministre, Jean Castex, du 12 novembre.

Cette photo, pour Céline Esnault, c'est une façon de se joindre à la colère générale des coiffeurs et autres commerces classés "non essentiels". "Quand on la voit sur les réseaux sociaux, tout de suite on se dit : "waouh elle a osé !" Oui elle a osé, parce qu'elle veut défendre son travail", souligne la coiffeuse, ce samedi 14 novembre 2020.

On est essentiels

Céline Esnault refuse la qualification de "non essentiel". "On est essentiels pour nos clients. Quand on ne va pas bien, on va chez le coiffeur, on a besoin d'être pouponné, de prendre soin de soi", explique la patronne de L'Atelier C.B.A.

Des prêts et des aides

Elle a ouvert son salon il y a un an, après 14 ans de coiffure à domicile, et emploie une salariée et une apprentie. En plus de son prêt initial, Céline Esnault a dû contracter un prêt garanti par l'Etat pour faire face au premier confinement. Mi-novembre, au lieu de s'affairer autour des cheveux de ses clients, elle plonge dans les méandres de l'administration à la recherche des aides. "Elles ne viennent pas à nous, c'est nous qui venons à elles", soupire Céline Esnault.

L'Etat a mis en place une indemnisation mensuelle pouvant aller jusqu'à 10 000 euros pour les entreprises de moins de 50 salariés, fermées administrativement, comme les salons de coiffure.

La solitude loin des clients

Comme Céline Esnault, Jean-Luc Breton pose torse nu avec une tondeuse sur Facebook. Il a ouvert son salon Jean-Luc pour l'homme il y a 24 ans. Le coiffeur devrait s'en sortir financièrement. Ce qui lui manque le plus ce sont ses clients. Au fil des années, "on est devenus potes", précise Jean-Luc Breton. Dans un salon de coiffure, on parle, on partage, on se confie des fois.

"J'ai l'impression de ne plus exister", s'émeut le coiffeur dans un souffle. Même s'il a une clientèle fidèle, depuis le premier confinement, une dizaine de clients n'est pas revenue. "Il y a des clients qui vont se couper les cheveux pendant le confinement et qui vont continuer à le faire après, donc on va certainement perdre des clients", détaille Jean-Luc Breton.

Comme beaucoup d'autres coiffeurs, Céline Esnault et Jean-Luc Breton demandent le passage d'une TVA à 20% à 10% pour leurs prestations. Ce serait, pour eux, une façon de gagner plus d'argent et d'amortir les frais de la crise économique liée au confinement.