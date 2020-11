Reconfinement : en Gironde, les aides aux entreprises renforcées

Sauver les entreprises girondines. C'est l'objectif du renforcement des aides aux employeurs et à leurs salariés pendant le reconfinement, détaillé ce 5 novembre en conférence de presse à la préfecture de la Gironde.

Le chômage partiel maintenu

Le dispositif de chômage partiel est maintenu jusqu'au 31 décembre, comme annoncé par le ministère du Travail. Il existe deux sortes de chômage partiel : le "classique" et celui "de longue durée", qui nécessite des accords de branche ou d'entreprise.

L'éligibilité au fonds de solidarité élargie

Le fonds de solidarité est renforcé et son éligibilité élargie : il est désormais accessible aux entreprises de moins de 50 salariés sans conditions de chiffre d'affaires ou de bénéfices réalisés. Les entreprises girondines qui ont démarré leur activité à partir du 31 août 2020 peuvent également y recourir.

Quant à celles qui ont dû fermer administrativement en novembre, elles peuvent obtenir une aide à hauteur de 10 000 euros. Pour les enseignes qui ont pu rester ouvertes, cette aide est plafonnée à 1 500 euros.

Des prêts renforcés pour les TPE et PME

Les TPE et PME (très petites et moyennes entreprises) de Gironde sont elles aussi accompagnées, grâce à des prêts participatifs plus importants. Plafonnés au départ à 10 000 euros, ils sont portés à 100 000 euros.

En Gironde, 52 000 des 84 000 entreprises du département ont bénéficié d'une aide depuis le début de la crise sanitaire. Cela représente un budget de 174 millions d'euros. Quant aux craintes de fermetures, revenues en force avec le reconfinement, elles sont pour l'instant moins importantes que prévu : seulement 4% en plus par rapport à la même période en 2019.