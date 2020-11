Reconfinement : en Mayenne, les cordonniers sont autorisés à ouvrir leurs boutiques au public

La fédération française de la cordonnerie multiservice a reçu un courrier du ministère des petites et moyennes entreprises qui confirme que "les entreprises exerçant une activité de réparation de chaussures et d'articles en cuir relèvent de la division réparations d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques". Les cordonniers peuvent donc rester ouverts pendant la période de confinement.

Et c'est le cas en Mayenne confie à France Bleu le gérant d'une cordonnerie à Ernée, "une bonne nouvelle moralement même si pour l'instant on ne voit pas beaucoup de monde". La Préfecture de la Mayenne a été informée de la disposition et a décidé d'autoriser l'ouverture de ces boutiques dans le département.