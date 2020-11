La directrice du supermarché Carrefour, à Andouillé, a installé, devant son magasin, un chapiteau qui va servir de lieu de vente, jusqu'aux fêtes de Noël, aux commerçants et artisans mayennais obligés de baisser le rideau pendant ce nouveau confinement.

Reconfinement : en Mayenne, un supermarché accueille des commerçants et des artisans contraints de fermer

le supermarché Carrefour a installé, devant le magasin, un petit chapiteau qui va servir à accueillir, jusqu'à Noël, les commerçants et les artisans contraints de fermer pendant le confinement

De nombreuses initiatives sont prises chez nous en Mayenne pour soutenir le commerce de proximité. On se serre les coudes entre professionnels. Illustration plutôt originale à Andouillé où le supermarché Carrefour de la commune a installé, devant le magasin, un petit chapiteau qui va servir à accueillir, jusqu'à Noël, les commerçants et les artisans contraints de fermer pendant le confinement. Un lieu d'exposition et de vente.

Géraldine Bouteloup est la directrice du Carrefour d'Andouillé. C'est la mairie qui lui a proposé d'installer ce petit chapiteau : "l'idée m'est venue de le monter pour deux mois et on fait venir tous nos fournisseurs locaux, tous ceux qui ont été obligés de fermer. Les coiffeuses, elles ne peuvent pas travailler. Moi, je vends du shampoing et là je leur dis de venir. Bon, c'est vrai, je n'ai pas le flux d'un hypermarché mais voilà c'est pour aider, une petite goutte d'eau" confie-t-elle à France Bleu Mayenne.

Les commerçants et les artisans mayennais sont invités à prendre contact avec la grande surface d'Andouillé pour réserver une place et un créneau horaire : "j'espère bien que ce chapiteau soit plein tous les jours, à eux de venir, de le remplir".