Dans le cadre du reconfinement lié à l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a annoncé ce vendredi soir que les rayons livres et culture des grandes surfaces alimentaires et spécialisées seraient temporairement "fermés dès ce soir".

Reconfinement : fermeture des rayons livres et culture des grandes surfaces alimentaires et spécialisées

Face à la polémique, le gouvernement a décidé de prendre des mesures. Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, et la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, ont annoncé ce vendredi que les rayons livres et culture des grandes surfaces alimentaires et spécialisées seraient "momentanément fermés dès ce soir", par "souci d'équité entre grandes surfaces et les librairies indépendantes".

Cette annonce intervient alors que de nombreux acteurs culturels et politiques regrettaient que les librairies doivent rester fermées en raison du reconfinement entré en vigueur ce vendredi. Le critique littéraire, François Busnel, a même lancé une pétition pour réclamer leur réouverture, signée par de nombreuses personnalités.

Un peu plus tôt ce vendredi, le groupe Fnac-Darty avait annoncé qu'il fermerait ses rayons culture pour les 15 prochains jours.

Réunion la semaine prochaine pour une "éventuelle réouverture des librairies"

Dans son communiqué, Bercy annonce que les deux ministres "réuniront la semaine prochaine l’ensemble des acteurs de la filière du livre pour étudier avec eux les modalités d’une éventuelle réouverture des librairies."