Reconfinement : fin de la vente à emporter au restaurant Le Dé-K-Lé à Nîmes

Avec l'arrivée du deuxième confinement, le restaurant Le Dé-K-Lé à Nîmes ne s'en sort plus financièrement. Après un dernier jour de vente à emporter vendredi, il va devoir fermer ses portes quelques temps et licencier des salariés.

Ce sera le dernier jour de vente à emporter vendredi 13 novembre au restaurant Le Dé-K-Lé, dans l’Ecusson à Nîmes. Les comptes sont au rouge, cet établissement du centre-ville n’aura pas résisté au deuxième confinement.

"Habituellement le midi on fait en moyenne 1.500 euros de chiffre d'affaires et le soir environ 2.500. Là, le midi on fait à peine 400 euros sur les bonnes journées et le soir à peine 200 euros, ce qui ne nous permet pas de payer nos charges", explique Mélanie Pieters, community manager du Dé-K-Lé.

Des salariés licenciés

Pourtant, le restaurant s’est vite adapté au premier confinement, grâce à une présence renforcée sur les réseaux sociaux et la création d’une épicerie dès le printemps en supplément de la vente à emporter. "Le primeur a bien fonctionné mais quand la vie a repris son cours, les gens sont retournés faire leurs courses près de leur lieu de travail ou dans les endroits où c'était plus facile pour eux", poursuit Mélanie Pieters.

Le Dé-K-Lé ce sont douze salariés et trois locaux à payer. A cela s'ajoutent les 10.000 euros d'investissements liés à la crise sanitaire, avec l’installation de plexiglass, l’achat de masques, de gel hydroalcoolique, de boîtes en carton pour les plats à emporter etc. Le tout, très peu compensé par des aides financières selon la restauratrice.

"Plus personne ne répond au téléphone, que ce soit les assurances ou les banques" - Mélanie Pieters, restauratrice

Le reconfinement aura été le coup de grâce. "Le souci c'est qu'au premier confinement on était très peu à proposer de la vente à emporter mais au deuxième confinement nous sommes beaucoup plus nombreux à nous partager ce marché."

Une cagnotte Leetchi pour les salariés

Le restaurant va donc devoir fermer quelques temps et licencier certains salariés pour espérer, à terme, sauver l’entreprise. "On va repartir de zéro, lâche Mélanie Pieters. On sera là au déconfinement, mais dans quelles conditions, on ne sait pas."

Une cagnotte Leetchi a été lancée pour aider Le Dé-K-Lé à payer ses salariés en attendant la mise en place du chômage partiel.