TEMOIGNAGE - "Ils nous envoient à la mort", un restaurateur strasbourgeois ne touche aucune aide

C'était leur rêve, après une carrière dans le commerce Gregory Brinkmann et sa femme Fanny ont acheté leur restaurant à Strasbourg fin septembre, dans le quartier de la Krutenau.

Ils ne touchent aucune aide

Après des travaux de rénovation, tout était prêt pour une ouverture début novembre mais en raison du reconfinement, cela n'a pas été possible. "Nous n'avons droit à rien, aucune aide car nous n'avons pas généré de chiffre d'affaires en 2019", explique Gregory Brinkmann à France Bleu Alsace "en attendant le 20 janvier, on va payer car si on ne paie pas, personne ne le fera et au bout de trois mois d'impayés, on perd notre fond de commerce, on joue notre vie", poursuit-il.

"On joue notre vie" témoigne le jeune patron

Pour tenter de garder la tête hors de l'eau, le couple a investi 2000 euros pour lancer la vente à emporter. "On sait déjà que c'est à perte car il va falloir engendrer beaucoup de commandes et on n'est pas connu! Personne n'est jamais venu dans notre restaurant Bazart", déplore Gregory Brinkmann.

Ce couple n'est pas le seul dans ce cas. D'après l'Umih, l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie, une petite dizaine de personnes se lancent chaque mois dans le Bas-Rhin.