Reconfinement - "Ils veulent nous exterminer ? Ils sont sur la bonne voie", déplore une commerçante mayennaise

Les commerçants et les artisans, contraints de fermer pendant ce nouveau confinement, devront probablement encore patienter avant de pouvoir rouvrir. Cela fait près de 15 jours que les magasins et les sociétés dits non-essentiels ont baissé le rideau afin d'endiguer la deuxième vague du coronavirus.

"Si d'ici 15 jours, nous maîtrisons mieux la situation, nous pourrons espérer ouvrir certains commerces" : les commerçants et les artisans n'ont pas oublié cette phrase d'Emmanuel Macron fin octobre, et tous seront très attentifs aux déclarations de Jean Castex ce jeudi soir lors d'un nouveau point sur l'épidémie de Covid.

"Ils veulent nous exterminer ? Ils veulent nous réduire à néant ? Ils sont sur la bonne voie"

Mais l'espoir semble quasi nul. Un tel feu vert n'est pas envisageable "à ce stade" a déjà prévenu Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement.

Méprisant, incohérent, c'est l'opinion de Claire Pottier, qui tient un salon de coiffure à Château-Gontier-sur-Mayenne et est une des responsables de l'association des commerçants de la ville Castel Plus : "Il y a moins de risques de choper le virus dans un petit commerce que dans une grande surface. On peut opérer une personne dans mon salon, il est nickel. Je ne pense pas qu'on puisse manger par terre dans une grande surface. Franchement, je n'avais pas d'espoir, je n'y croyais pas. Et on va être confiné plus longtemps qu'on le pense. Ils veulent stopper l'épidémie ? Qu'ils stoppent les grandes surfaces. A qui profite la crise en ce moment ? Aux grands lobbys".

Emmanuel Macron présidera un nouveau conseil de défense sanitaire ce jeudi matin.